< sekcia Zahraničie
Venezuela spustila kvôli aktivitám USA v Karibiku vojenské manévre
Ostrov La Orchila sa nachádza blízko oblasti, v ktorej Spojené štáty počas uplynulého víkendu zadržiavali približne osem hodín venezuelské rybárske plavidlo.
Autor TASR
Caracas 18. septembra (TASR) - Venezuelská vláda v stredu oznámila, že v reakcii na vojenskú aktivitu Spojených štátov v regióne začala na svojom ostrove La Orchila v Karibskom mori s trojdňovými vojenskými cvičeniami, píše TASR podľa agentúry AFP.
Washington spustil v septembri tzv. protidrogovú operáciu, v rámci ktorej zničil v Karibiku už zrejme tri venezuelské lode, údajne prevážajúce drogy. Usmrtil pritom aj najmenej 14 ľudí na týchto plavidlách, ktorých označil za tzv. narkoteroristov. Experti z OSN takéto konanie odsúdili a označujú ho za „mimosúdne popravy“.
Útoky a nasadenie amerických bojových lodí v regióne vyvolali obavy z americkej invázie do Venezuely, píše agentúra AFP a pripomína, že Washington označuje venezuelského prezidenta Nicolása Madura za vodcu drogového kartelu.
„Budú (v rámci manévrov na ostrove) nasadené prostriedky protivzdušnej obrany s bojovými prieskumnými dronmi aj podmorskými dronmi... Zavedieme opatrenia elektronického boja,“ povedal v stredu venezuelský minister obrany Vladimir Padrino López, pričom v tejto súvislosti poukázal na „hrozivý, vulgárny hlas“ Spojených štátov.
Verejnoprávna venezuelská televízia odvysielala zábery z obojživelných plavidiel a vojnových lodí rozmiestnených pri ostrove La Orchile, na ktorom má Venezuela vojenskú základňu. Armáda informovala, že do trojdňových manévrov sa tam zapojí 12 lodí, 22 lietadiel a 20 malých člnov „špeciálnej námornej milície“.
Ostrov La Orchila sa nachádza blízko oblasti, v ktorej Spojené štáty počas uplynulého víkendu zadržiavali približne osem hodín venezuelské rybárske plavidlo.
Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že USA zničili v Karibiku už tri venezuelské lode. Posledný tretí zásah ani počet jeho obetí nešpecifikoval, pri prvých dvoch však zahynulo dovedna 14 ľudí; a to 11 pri prvom a traja ďalší pri druhom.
Maduro, ktorého za legitímneho prezidenta krajiny nepovažujú USA ani iné západné krajiny, prisľúbil, že Caracas sa bude brániť voči takejto agresii.
Washington spustil v septembri tzv. protidrogovú operáciu, v rámci ktorej zničil v Karibiku už zrejme tri venezuelské lode, údajne prevážajúce drogy. Usmrtil pritom aj najmenej 14 ľudí na týchto plavidlách, ktorých označil za tzv. narkoteroristov. Experti z OSN takéto konanie odsúdili a označujú ho za „mimosúdne popravy“.
Útoky a nasadenie amerických bojových lodí v regióne vyvolali obavy z americkej invázie do Venezuely, píše agentúra AFP a pripomína, že Washington označuje venezuelského prezidenta Nicolása Madura za vodcu drogového kartelu.
„Budú (v rámci manévrov na ostrove) nasadené prostriedky protivzdušnej obrany s bojovými prieskumnými dronmi aj podmorskými dronmi... Zavedieme opatrenia elektronického boja,“ povedal v stredu venezuelský minister obrany Vladimir Padrino López, pričom v tejto súvislosti poukázal na „hrozivý, vulgárny hlas“ Spojených štátov.
Verejnoprávna venezuelská televízia odvysielala zábery z obojživelných plavidiel a vojnových lodí rozmiestnených pri ostrove La Orchile, na ktorom má Venezuela vojenskú základňu. Armáda informovala, že do trojdňových manévrov sa tam zapojí 12 lodí, 22 lietadiel a 20 malých člnov „špeciálnej námornej milície“.
Ostrov La Orchila sa nachádza blízko oblasti, v ktorej Spojené štáty počas uplynulého víkendu zadržiavali približne osem hodín venezuelské rybárske plavidlo.
Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že USA zničili v Karibiku už tri venezuelské lode. Posledný tretí zásah ani počet jeho obetí nešpecifikoval, pri prvých dvoch však zahynulo dovedna 14 ľudí; a to 11 pri prvom a traja ďalší pri druhom.
Maduro, ktorého za legitímneho prezidenta krajiny nepovažujú USA ani iné západné krajiny, prisľúbil, že Caracas sa bude brániť voči takejto agresii.