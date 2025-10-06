Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Venezuela údajne zmarila plán bombového útoku na veľvyslanectvo USA

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Venezuelská vláda často obviňuje z podobných incidentov tamojšiu opozíciu.

Autor TASR
Caracas 6. októbra (TASR) - Venezuela v pondelok oznámila, že odhalila „plán pravicových extrémistov“ nastražiť výbušné zariadenia na americké veľvyslanectvo v Caracase. Stalo sa tak v čase zvýšeného napätia medzi dvoma krajinami, píše TASR podľa správ agentúr Bloomberg a AFP.

Venezuela o tejto „operácii pod falošnou vlajkou zosnovanú pravicovými extrémistami“ upovedomila Spojené štáty, uviedol vo vyhlásení predseda venezuelského Národného zhromaždenia Jorge Rodríguez.

Venezuelská vláda často obviňuje z podobných incidentov tamojšiu opozíciu. Diplomatické vzťahy medzi Caracasom a Washingtonom sa od roku 2019 neustále ochladzujú a na veľvyslanectve preto v súčasnosti pracuje len zopár prevažne miestnych zamestnancov.

Podľa zdrojov stanice NBC News koncom septembra začali americkí vojenskí predstavitelia pripravovať možnosti vojenských útokov proti obchodníkom s drogami priamo na území Venezuely. Tie by sa podľa NBC News mohli začať v priebehu niekoľkých týždňov.

Americký prezident Donald Trump v septembri nariadil nasadenie 10 stíhačiek F-35 na ostrove Portoriko ako pomoc americkým lodiam v Karibiku v boji proti drogovým kartelom. Okrem toho vyslal aj osem vojnových lodí ako súčasť operácie proti pašovaniu drog do USA.

Americké sily zničili niekoľko lodí, ktoré údajne pašovali drogy v Karibiku. Pri týchto útokoch v medzinárodných vodách zahynulo 14 ľudí.
.

