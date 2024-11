Venezuela uzavrela s Ruskom dohody v oblasti obrany aj energetiky

Caracas 8. novembra (TASR) - Venezuela a Rusko vo štvrtok uzavreli dohody o zhromažďovaní spravodajských informácií, kontrašpionáži, používaní dronov, ako aj o spolupráci v oblasti energetiky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Podpredseda ruskej vlády Dmitrij Černyšenko počas návštevy Caracasu povedal venezuelskej viceprezidentke Delcy Rodríguezovej, že Rusko je pripravené podporiť venezuelské ozbrojené sily tými "najsofistikovanejšími zbraňami a vojenským vybavením".



Venezuelský prezident Nicolás Maduro neskôr na ceremónii vo svojom sídle vyhlásil, že 17 uzavretých dohôd "spečatí a posilní cestu únie a spolupráce" medzi Venezuelou a Ruskom "odteraz až do roku 2030 a neskôr".



Rusko je jednou z mála krajín, ktoré uznali Madurov nárok na tretie funkčné obdobie po sporných prezidentských voľbách z konca júla, ktoré opozícia považuje za zmanipulované a po ktorých vypukli rozsiahle protesty.



USA aj viaceré krajiny Latinskej Ameriky podporujú opozičného kandidáta Edmunda Gonzáleza Urrutiu ako právoplatného víťaza prezidentských volieb, pričom sa odvolávajú na podrobné volebné výsledky zverejnené opozíciou. Venezuelské volebné úrady spriaznené s Madurom detaily hlasovania doteraz nevydali.



Venezuela sa čo do vzťahov k Rusku priblížila ešte za čias socialistického lídra Huga Cháveza, ktorý krajinu viedol od roku 1999 až do svojej smrti v roku 2013. Tieto vzťahy pretrvávajú aj za Chávezovho nástupcu Madura, ktorý obhajuje ruskú inváziu na Ukrajinu, doplnila AFP.