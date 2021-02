Venezuelská vláda a opozícia rokovali o financovaní nákupu vakcín

Caracas 12. februára (TASR) - Predstavitelia venezuelskej vlády a lídri opozície rokovali o možnom nákupe vakcín prostredníctvom programu COVAX s využitím finančných prostriedkov, ktoré boli zmrazené v dôsledku sankcií zo strany USA. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters s odvolaním sa na štvrtkové vyhlásenie dvoch zdrojov oboznámených so situáciou.



Líder venezuelskej opozície Juan Guaidó minulý týždeň povedal, že venezuelské fondy, ktoré má pod kontrolou ministerstvo financií USA, by sa dali použiť na platby za vakcíny. Spojené štáty tieto prostriedky zmrazili v súvislosti so sankciami zavedenými voči venezuelskej vláde.



Venezuelská vláda prezidenta Nicolása Madura sa zapojila do programu COVAX, ktorý zastrešuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) s cieľom zabezpečiť rovnomerné dodávky vakcín vo svete - vrátane najchudobnejších krajín. Vláda však nezrealizovala súvisiace platby, píše Reuters.



Maduro vo štvrtok večer v televíznom vysielaní povedal, že sa v spolupráci s WHO a Panamerickou zdravotníckou organizáciou (PAHO) usiluje o vytvorenie fondu v hodnote 300 miliónov dolárov (247 mil. eur) na dodávky vakcín pre svoju krajinu.



Stretnutie zástupcov venezuelskej vlády a opozície Reuters označil za "krok vpred" v rámci dlhého procesu. Použitie prostriedkov zo zmrazených aktív si vyžaduje schválenie zo strany USA, píše agentúra.



Spojené štáty v roku 2019 zmrazili aktíva Venezuely na svojom území v celkovej výške 342 miliónov dolárov. Išlo o súčasť sankčného programu s cieľom dosiahnuť ukončenie Madurovej vlády.