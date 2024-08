Volebný úrad potvrdil víťazstvo Madura v prezidentských voľbách

Caracas 2. augusta (TASR) - Venezuelský volebný úrad v piatok potvrdil znovuzvolenie prezidenta Nicolása Madura so ziskom 52 percent hlasov, pričom opozičný kandidát González Urrutia získal 43 percent. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Predseda venezuelskej Národnej volebnej rady (CNE) Elvis Amoroso prečítal aktualizované výsledky volieb s 97 percentami spočítaných hlasov. Opozícia takýto výsledok odmieta a za právoplatného víťaza považuje Urrutia. Dokonca zverejnila aj údaje o hlasovaní, ktoré podľa nej ukazujú, že Urrutia porazil Madura s veľkým rozdielom tak, ako to naznačovali aj predvolebné prieskumy verejnej mienky.



Venezuela sa v piatok pripravovala na víkendové protesty opozície, ako aj prezidentových priaznivcov, ktorých Maduro vyzval k účasti na "najväčšom pochode" za podporu svojho víťazstva.



Krajina sa dostala do politickej krízy, keď úrady vyhlásili súčasného autoritárskeho prezidenta za víťaza nedeľňajších volieb. CNE však nezverejnila podrobné výsledky, ktoré by to potvrdili.



USA vo štvrtok oznámili, že považujú za víťaza volieb vo Venezuele Gonzáleza Urrutiu.