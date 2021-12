Venezuela volebným pozorovateľom z EÚ odmietla predĺžiť platnosť víz

Caracas 4. decembra (TASR) - Venezuela volebným pozorovateľom z Európskej únie odmietla predĺžiť platnosť víz a nariadila im, aby do konca týždňa opustili krajinu. Informovala o tom v sobotu agentúra Reuters.



Pozorovatelia podľa svojich vyjadrení odcestujú 5. decembra. Pôvodne mali v krajine pôsobiť ešte týždeň. Začiatkom budúceho roka sa však do Venezuely vrátia, aby zverejnili svoju záverečnú správu.



Misia z EÚ do Venezuely prišla ešte v októbri, aby dohliadala na priebeh regionálnych volieb. Tie sa konali v nedeľu 21. novembra.



Vo voľbách triumfovali kandidáti spojení s úradujúcim prezidentom Nicolásom Madurom, ktorého opätovné zvolenie za prezidenta v roku 2018 neuznáva veľká časť medzinárodného spoločenstva.



Na voľbách sa po prvý raz od roku 2017 zúčastnili venezuelské opozičné strany, ktoré tak ukončili sériu bojkotov hlasovania.



Pozorovateľská misia Únie po hlasovaní uviedla, že napriek zlepšeniu podmienok v porovnaní s predošlými voľbami zaznamenala "nedostatočné dodržiavanie zásad právneho štátu". Vedúca misie Isabel Santosová uviedla, že "niektoré zákony ovplyvnili rovnosť podmienok, vyváženosť a transparentnosť týchto volieb".



Maduro pozorovateľov označil za "delegáciu špiónov z Európskej únie".