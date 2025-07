Venezuela vymenila Američanov za svojich občanov väznených v Salvádore

Washington 19. júla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v piatok informoval, že Venezuela prepustila 10 Američanov, ako aj politických väzňov v rámci trojstrannej dohody, na základe ktorej Salvádor prepustil Venezuelčanov deportovaných do krajiny Spojenými štátmi. TASR o tom informuje na základe piatkových správ agentúr AFP a AP.



„Každý Američan neprávom zadržaný vo Venezuele je teraz slobodný a späť v našej vlasti,“ uviedol Rubio vo svojom vyhlásení.



Podľa Rubia americké ministerstvo zahraničných vecí a prezident Salvádoru Nayib Bukele pomohli zabezpečiť dohodu, na základe ktorej ľavicová vláda v Caracase prepustila aj nešpecifikovaný počet „venezuelských politických väzňov a zadržaných“. „Administratíva prezidenta Donalda Trumpa naďalej podporuje obnovenie demokracie vo Venezuele,“ povedal Rubio, zarytý kritik latinskoamerických ľavičiarov.



Bukele povedal, že jeho krajina odovzdala všetkých Venezuelčanov, ktorých držala vo svojom väzení. Venezuelská vláda uviedla, že zaplatila „vysokú cenu“ za prepustenie Američanov, no teší sa, že má späť svojich vlastných uväznených občanov.



Ústredným bodom dohody je podľa AP prepustenie viac ako 250 venezuelských migrantov zo strany Salvádora, ktorý v marci súhlasil s prijatím 6 miliónov dolárov od Trumpovej administratívy za ich uväznenie v neslávne známom salvádorskom väzení CECOT. Bukele sa vtedy nechal počuť, že väzní ľudí pre USA vo väznici s maximálnym stupňom stráženia so zľavou.



Washington kontroverznú deportáciu Venezuelčanov do tohto salvádorského väzenia odôvodnil tým, že ide o nebezpečných členov gangov, ktorí boli v USA nelegálne. Venezuela deportácie odsúdila.



Trump začiatkom júna predstavil tzv. cestovný zákaz, ktorým čiastočne obmedzil vstup do USA občanom siedmich krajín - vrátane Venezuely. Jej prezident Nicolás Maduro následne Trumpa obvinil, že o tejto juhoamerickej krajine šíri klamstvá.