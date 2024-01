Líderka venezuelskej opozície chce ísť do volieb napriek zákazu

Buenos Aires 30. januára (TASR) - Líderka venezuelskej opozície María Corina Machadová má v úmysle vyzvať autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura v tohtoročných prezidentských voľbách voľbách aj napriek tomu, že venezuelský Najvyšší súd 26. januára potvrdil jej nespôsobilosť uchádzať sa o túto funkciu.



Žiadne "voľby bezo mňa", vyhlásila Machadová v pondelok pred davom svojich priaznivcov. Podľa agentúry DPA dodala, že Maduro "nebude vyberať kandidáta ľudu, pretože ľud si už svojho kandidáta vybral. Bodka".



Pripomenula, že dostala mandát od takmer troch miliónov Venezuelčanov, ktorí 22. októbra podporili jej kandidatúru v opozičných prezidentských primárkach.



Uviedla, že vďaka tomuto mandátu sa voľby bez jej účasti nemôžu konať. "Máme jasný a nespochybniteľný mandát. V tohtoročných prezidentských voľbách porazíme Nicolása Madura," vyhlásila o voľbách, ktorých termín ešte nie je stanovený.



Machadová (56), liberálka preslávená svojou bojovnosťou, vyhrala v októbri opozičné primárky, keď získala viac ako dva milióny hlasov, čo bolo 92 percent všetkých odovzdaných hlasov. Mnohí pozorovatelia sa domnievajú, že práve ona dokáže získať hlasy celej opozície, tradične veľmi rozdelenej.



Venezuelský Najvyšší súd svojím verdiktom z minulého piatka potvrdil, že Machadová sa v nadchádzajúcich voľbách nemôže uchádzať o úrad prezidenta Venezuely. Vlani jej totiž úrady na 15 rokov zakázali vykonávať verejnú funkciu, a to z dôvodu údajných administratívnych nezrovnalostí z čias jej pôsobenia ako poslankyne parlamentu.



Rovnaký zákaz Najvyšší súd potvrdil aj v prípade bývalého dvojnásobného prezidentského kandidáta Henriqueho Caprilesa. Vo voľbách v roku 2013 sa postavil proti Madurovi a v roku 2012 proti medzičasom zosnulému Hugovi Chávezovi.



Machadová napadla svoje vyradenie z boja o prezidentský úrad, pričom argumentovala, že je to trest za "zradu", ktorej sa v očiach Madurovej vlády dopustila, keď podporovala americké sankcie proti Venezuele.



Možnosť napadnúť rozhodnutie týkajúce sa kandidatúry na Najvyššom súde vzišlo z rokovaní medzi vládou a opozíciou, ktoré sa za sprostredkovania Nórska konali vlani na Barbadose.



Fakt, že venezuelské vedenie sa snaží Machadovej alebo iným kandidátom zabrániť v účasti vo voľbách je preto v rozpore s touto dohodou, konštatovala agentúra AFP.



Dodala, že opozícia preto žiada zrušenie tohto verdiktu a v sobotu na najnovší vývoj upozornila aj Nórsko, Francúzsko, Kolumbiu a Brazíliu - krajiny zapojené do jej rokovaní s venezuelskou vládou.



EÚ vo svojom vyhlásení z pondelka vyjadrila veľké znepokojenie v súvislosti s rozhodnutím venezuelského Najvyššieho súdu. Upozornila, že rozhodnutia súdu zamerané na to, aby zabránili príslušníkom opozície vo výkone svojich základných politických práv, "môžu poškodiť demokraciu a právny štát".



Machadová sa stala opozičnou kandidátkou do prezidentských volieb napriek spomínanému zákazu vykonávať verejnú funkciu. Na opozičných primárkach sa - tak či tak - mohla zúčastniť, keďže ich zorganizovala nezávislá komisia, a nie štátna volebná komisia.



Machadová úradný zákaz odmieta. Argumentuje tým, že oficiálne oznámenie o zákaze nikdy nedostala, a trvá na tom, že o jej kandidatúre rozhodujú voliči.



Venezuelské vedenie v reakcii na rozhodnutie Najvyššieho súdu v pondelok deklarovalo, že kauza je uzavretá.



"Tí, ktorí sa chceli odvolať, sa odvolali a tiež sa zaviazali rešpektovať výsledok," povedal Jorge Rodríguez, vedúci vládnej delegácie zapojenej do rozhovorov s opozíciou.



Maduro nepotvrdil, že sa bude uchádzať o tretí mandát, ale všeobecne sa očakáva, že tak urobí. Zatiaľ nie je stanovený ani dátum volieb, ktoré sa očakávajú v druhej polovici roku 2024.



Podľa dohody z Barbadosu tieto voľby majú byť slobodné a spravodlivé za účasti medzinárodných pozorovateľov.



Vysoký predstaviteľ venezuelského vedenia Diosdado Cabello však v pondelok podľa AFP povedal, že voľby budú "slobodné, transparentné, dôveryhodné, univerzálne, priame a tajné...bez prítomnosti Spojených štátov, bez prítomnosti Organizácie amerických štátov".