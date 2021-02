Venezuela začala s očkovaním zdravotníkov proti ochoreniu COVID-19

Caracas 19. februára (TASR) - Venezuela začala vo štvrtok s očkovaním zdravotníckych pracovníkov proti ochoreniu COVID-19 ruskou vakcínou Sputnik V, informovala agentúra AFP. Vláda podľa svojich vyjadrení plánuje do konca roka zaočkovať 70 percent populácie.



Venezuelský prezident Nicolás Maduro na Twitteri napísal, že krajina do "tejto fázy očkovania vykročila správnou nohou".



Medzi prvými okrem zdravotníkov zaočkujú aj policajtov, vojakov členov parlamentu a ďalších štátnych zamestnancov. Starší ľudia, ktorí sú voči vírusu zraniteľnejší, však medzi skupinami obyvateľstva, ktoré budú zaočkované ako prvé, neboli uvedení. Venezuela plánuje s hromadným očkovaním verejnosti začať v apríli. Do konca roka 2021 by očkovaciu látku podľa ministra zdravotníctva Carlosa Alvarada malo dostať 70 percent z celkového počtu viac ako 28 miliónov obyvateľov krajiny.



Venezuela je jedna z krajín, v ktorých sa uskutočnili klinické testy vakcíny Sputnik V, pripomína AFP. Vláda sa dohodla na dodávke 10 miliónov dávok tejto ruskej vakcíny. Ďalších 1,4 až 2,4 milióna dávok vakcíny má dostať od spoločnosti AstraZeneca prostredníctvom programu COVAX, ktorý zastrešuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Panamerická zdravotnícka organizácia (PAHO) v stredu oznámila, že Venezuela musí poslať zálohu vo výške 18 miliónov dolárov predtým, ako dostane dávky, ktoré si objednala.



V tejto juhoamerickej krajine od začiatku pandémie zaznamenali viac ako 134.000 prípadov nákazy a 1297 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19.