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Venezuela: Záchranári po zemetraseniach naďalej prehľadávajú trosky
Dve za sebou nasledujúce zemetrasenia s magnitúdami 7,2 a 7,5, ktoré udreli v noci na štvrtok, si podľa tamojšej vlády vyžiadali najmenej 235 mŕtvych.
Autor TASR
Caracas 26. júna (TASR) - Záchranári vo Venezuele sa v noci na piatok snažili zachrániť stovky ľudí uviaznutých pod troskami a nájsť tisíce ďalších, ktorí sú nezvestní po dvoch z najsilnejších zemetrasení v novodobej histórii Latinskej Ameriky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Dve za sebou nasledujúce zemetrasenia s magnitúdami 7,2 a 7,5, ktoré udreli v noci na štvrtok, si podľa tamojšej vlády vyžiadali najmenej 235 mŕtvych. Vláda však neuviedla celkový odhad počtu obetí. Americká geologická služba predpovedala viac ako 10.000 úmrtí.
Na webovej stránke vytvorenej s cieľom nájsť nezvestné osoby je zoznam 49.500 nezvestných ľudí.
Španielske ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že medzi obeťami sú aj traja Španieli, pričom ďalších 99 španielskych občanov je nezvestných. Portugalsko informovalo, že pri zemetraseniach vo Venezuele zahynulo aj deväť Portugalčanov a 56 jeho občanov je nezvestných.
Na mieste zasahujú aj záchranári zo zahraničia a zničené budovy prehľadávajú hasiči, vojaci i obyvatelia. Jedna z obyvateliek zasiahnutého mesta La Guaira uviedla, že pod troskami sedemposchodového bytového domu je uväznený aj jej 19-ročný syn, pričom nemajú žiadnu techniku, pomocou ktorej by ho mohli vyslobodiť.
Tisíce ľudí v tejto krajine oslabenej desiatkami rokov ekonomických a politických nepokojov ostalo po zemetraseniach bez domova. Vláda potvrdila, že poškodených alebo zničených je 250 budov. Značne poškodených je najmenej osem nemocníc, budovy Venezuelského Červeného kríža a francúzskej ambasády.
Pobrežný štát La Guaira je jedna z najzasiahnutejších oblastí, pričom po diaľnici spájajúcej Caracas a La Guairu sa presúvali davy dobrovoľníkov s jedlom, liekmi a vodou.
Neďaleko epicentra v Moróne v štáte Carabobo sa zrútili domy a obyvatelia sú bez vody a elektriny. Rodiny sa z obydlí snažili zachrániť, čo sa dalo, vrátane matracov, televízií či práčok. Novinár agentúry Reuters tvrdí, že videl členov „colectivos“ - provládnych motorkárskych skupín dlhodobo obviňovaných z obťažovania podporovateľov opozície -, ako pomáhajú pri záchranných operáciách.
Svoju podporu Venezuele v tejto situácií prisľúbilo viacero krajín vrátane Spojených štátov, ktorých vláda vo štvrtok sľúbila humanitárnu pomoc vo výške 150 miliónov dolárov.
Riaditeľ Úradu OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) Tom Fletcher tvrdí, že organizácia koordinuje medzinárodné záchranárske tímy a potrebné je „masívne kolektívne úsilie“.
Až dosiaľ si najviac obetí v modernej histórii Venezuely vyžiadalo zemetrasenie v roku 1967, keď v Caracase spadlo viacero budov a zahynulo celkovo 240 ľudí.
Dve za sebou nasledujúce zemetrasenia s magnitúdami 7,2 a 7,5, ktoré udreli v noci na štvrtok, si podľa tamojšej vlády vyžiadali najmenej 235 mŕtvych. Vláda však neuviedla celkový odhad počtu obetí. Americká geologická služba predpovedala viac ako 10.000 úmrtí.
Na webovej stránke vytvorenej s cieľom nájsť nezvestné osoby je zoznam 49.500 nezvestných ľudí.
Španielske ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že medzi obeťami sú aj traja Španieli, pričom ďalších 99 španielskych občanov je nezvestných. Portugalsko informovalo, že pri zemetraseniach vo Venezuele zahynulo aj deväť Portugalčanov a 56 jeho občanov je nezvestných.
Na mieste zasahujú aj záchranári zo zahraničia a zničené budovy prehľadávajú hasiči, vojaci i obyvatelia. Jedna z obyvateliek zasiahnutého mesta La Guaira uviedla, že pod troskami sedemposchodového bytového domu je uväznený aj jej 19-ročný syn, pričom nemajú žiadnu techniku, pomocou ktorej by ho mohli vyslobodiť.
Tisíce ľudí v tejto krajine oslabenej desiatkami rokov ekonomických a politických nepokojov ostalo po zemetraseniach bez domova. Vláda potvrdila, že poškodených alebo zničených je 250 budov. Značne poškodených je najmenej osem nemocníc, budovy Venezuelského Červeného kríža a francúzskej ambasády.
Pobrežný štát La Guaira je jedna z najzasiahnutejších oblastí, pričom po diaľnici spájajúcej Caracas a La Guairu sa presúvali davy dobrovoľníkov s jedlom, liekmi a vodou.
Neďaleko epicentra v Moróne v štáte Carabobo sa zrútili domy a obyvatelia sú bez vody a elektriny. Rodiny sa z obydlí snažili zachrániť, čo sa dalo, vrátane matracov, televízií či práčok. Novinár agentúry Reuters tvrdí, že videl členov „colectivos“ - provládnych motorkárskych skupín dlhodobo obviňovaných z obťažovania podporovateľov opozície -, ako pomáhajú pri záchranných operáciách.
Svoju podporu Venezuele v tejto situácií prisľúbilo viacero krajín vrátane Spojených štátov, ktorých vláda vo štvrtok sľúbila humanitárnu pomoc vo výške 150 miliónov dolárov.
Riaditeľ Úradu OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) Tom Fletcher tvrdí, že organizácia koordinuje medzinárodné záchranárske tímy a potrebné je „masívne kolektívne úsilie“.
Až dosiaľ si najviac obetí v modernej histórii Venezuely vyžiadalo zemetrasenie v roku 1967, keď v Caracase spadlo viacero budov a zahynulo celkovo 240 ľudí.