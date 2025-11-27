< sekcia Zahraničie
Venezuela zakázala aerolínie, ktoré pozastavili lety po varovaní USA
Zákaz sa týka španielskej spoločnosti Iberia, portugalskej TAP Air, kolumbijskej Avianca, čilskej LATAM, brazílskej GOL a Turkish Airlines.
Autor TASR
Caracas 27. novembra (TASR) - Venezuelský úrad pre civilné letectvo v stredu oznámil, že viacerým leteckým spoločnostiam zakázal prevádzkovať lety na svojom území, pretože zastavili svoju činnosť po varovaní Spojených štátov z minulého týždňa. Venezuela tieto aerolínie obvinila z terorizmu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Zákaz sa týka španielskej spoločnosti Iberia, portugalskej TAP Air, kolumbijskej Avianca, čilskej LATAM, brazílskej GOL a Turkish Airlines. Budú im odobraté povolenia pôsobiť v krajine z dôvodu „zapojenia sa do akcií štátneho terorizmu podporovaného vládou Spojených štátov a jednostranného pozastavenia komerčných leteckých operácií“.
Venezuelské ministerstvo dopravy dalo šiestim aerolíniám v pondelok 48-hodinový termín na obnovenie letov. Žiadna z nich to v stanovenej lehote neurobila. Pozastavenie letov ovplyvnilo vyše 8000 pasažierov na najmenej 40 letoch.
Americký Federálny úrad pre letectvo vydal v piatok varovanie pre civilné lietadlá vo venezuelskom vzdušnom priestore pred nebezpečenstvom „zvýšenej vojenskej aktivity“. Vyzval v tejto oblasti na zvýšenú opatrnosť vzhľadom na „zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu a zvýšenú vojenskú aktivitu vo Venezuele a jej okolí“.
Washington predtým vyslal do regiónu flotilu vojenských lodí vrátane útočnej skupiny lietadlovej lode USS Gerald R. Ford. Podľa USA je cieľom tejto operácie potlačenie obchodovania s drogami. Vo Venezuele to vyvolalo obavy, že ich skutočnou úlohou môže byť zmena režimu v krajine.
Trumpova vláda viní venezuelského prezidenta Nicolása Madura z podpory medzinárodnej drogovej trestnej činnosti a za informácie vedúce k jeho zadržaniu vypísala odmenu 50 miliónov dolárov. Venezuelský prezident naopak tvrdí, že USA využívajú boj proti drogám ako zámienku na nútenú zmenu režimu v krajine s cieľom získať prístup k jej rope.
Zákaz sa týka španielskej spoločnosti Iberia, portugalskej TAP Air, kolumbijskej Avianca, čilskej LATAM, brazílskej GOL a Turkish Airlines. Budú im odobraté povolenia pôsobiť v krajine z dôvodu „zapojenia sa do akcií štátneho terorizmu podporovaného vládou Spojených štátov a jednostranného pozastavenia komerčných leteckých operácií“.
Venezuelské ministerstvo dopravy dalo šiestim aerolíniám v pondelok 48-hodinový termín na obnovenie letov. Žiadna z nich to v stanovenej lehote neurobila. Pozastavenie letov ovplyvnilo vyše 8000 pasažierov na najmenej 40 letoch.
Americký Federálny úrad pre letectvo vydal v piatok varovanie pre civilné lietadlá vo venezuelskom vzdušnom priestore pred nebezpečenstvom „zvýšenej vojenskej aktivity“. Vyzval v tejto oblasti na zvýšenú opatrnosť vzhľadom na „zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu a zvýšenú vojenskú aktivitu vo Venezuele a jej okolí“.
Washington predtým vyslal do regiónu flotilu vojenských lodí vrátane útočnej skupiny lietadlovej lode USS Gerald R. Ford. Podľa USA je cieľom tejto operácie potlačenie obchodovania s drogami. Vo Venezuele to vyvolalo obavy, že ich skutočnou úlohou môže byť zmena režimu v krajine.
Trumpova vláda viní venezuelského prezidenta Nicolása Madura z podpory medzinárodnej drogovej trestnej činnosti a za informácie vedúce k jeho zadržaniu vypísala odmenu 50 miliónov dolárov. Venezuelský prezident naopak tvrdí, že USA využívajú boj proti drogám ako zámienku na nútenú zmenu režimu v krajine s cieľom získať prístup k jej rope.