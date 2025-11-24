< sekcia Zahraničie
Venezuela: Zaradenie Kartelu sĺnk na teroristický zoznam je nezmysel
Autor TASR
Caracas 24. novembra (TASR) - Venezuelská vláda v pondelok označila za nezmysel zámer USA zaradiť na zoznam zahraničných teroristických organizácii venezuelskú zločineckú skupinu Cartel de los Soles (Kartel sĺnk). Žiadna takáto organizácia totiž podľa nej neexistuje a cieľom tohto kroku je iba „ospravedlniť nelegitímnu a nezákonnú intervenciu proti Venezuele“. Na sociálnej sieti Telegram to napísal šéf venezuelskej diplomacie Yván Gil. TASR o tom píše podľa agentúr Reuters a AP.
V uplynulých mesiacoch sa stupňuje napätie medzi americkou vládou prezidenta Donalda Trumpa a venezuelským režimom prezidenta Nicolása Madura. Trumpova vláda považuje Madura za lídra zločineckého Kartelu sĺnk a za informácie vedúce k jeho zadržaniu vypísala odmenu 50 miliónov dolárov. Agentúra Reuters cez víkend s odvolaním na svoje zdroje uviedla, že Spojené štáty v pondelok označia kartel za zahraničnú teroristickú organizáciu. Trump uviedol, že takýto krok umožní Washingtonu zasiahnuť objekty spojené s Madurom vo Venezuele.
AP vysvetľuje, že Venezuelčania začali termín Cartel de los Soles používať v 90. rokoch na označenie vysokopostavených vojenských dôstojníkov, ktorí zbohatli na pašovaní drog. S bujnejúcou korupciou za vlády zosnulého prezidenta Huga Cháveza a neskôr Madura sa toto pomenovanie voľne rozšírilo aj na policajtov a vládnych predstaviteľov. Termín „slnká“ v názve odkazuje na náplecníky na uniformách vysokopostavených vojenských dôstojníkov.
„Nie je to skupina, ku ktorej by sa ľudia hlásili a deklarovali, že sú jej členmi. Nemajú pravidelné stretnutia. Neexistuje tam hierarchia,“ povedal pre agentúru AP Adam Isaacson z organizácie Washington Office on Latin America.
Americký minister obrany Pete Hegseth minulý týždeň vyhlásil, že zaradenie Cartel de los Soles na zoznam teroristický skupín poskytne „Spojeným štátom celý rad nových možností “ na riešenie situácie s Venezuelou.
