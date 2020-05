Venezuela zatkla ďalších 39 osôb v súvislosti s pokusom o inváziu

Caracas 15. mája (TASR) - Venezuelské úrady zatkli vo štvrtok na hraniciach s Kolumbiou 39 bývalých príslušníkov ozbrojených zložiek, ktorí sú údajne zapletení do neúspešného pokusu o inváziu z 3. mája. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Venezuelský minister obrany Vladimir Padrino López štvrtkové zadržanie 39 osôb potvrdil a uviedol, že išlo o vojenských dezertérov, ktorí sa pokúšali preniknúť na územie Venezuely zo susednej Kolumbie.



V spojitosti s nevydarenou inváziou už vo Venezuele celkovo zadržali viac ako 90 osôb.



Venezuelská vláda 4. mája oznámila, že pri pobreží krajiny odrazila pokus o inváziu, ktorej cieľom bolo zvrhnúť venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Venezuelské bezpečnostné zložky počas zásahu zabili ôsmich útočníkov.



Úrady sa podľa Lópezových slov domnievajú, že vo štvrtok zadržaní dezertéri prišli do krajiny s cieľom plniť úlohy, ktoré boli súčasťou invázneho plánu.



Venezuelská vláda tvrdí, že finančnú a materiálnu pomoc sprisahancom poskytli viaceré krajiny vrátane USA a Kolumbie. Americká aj kolumbijská vláda to popierajú.



Dvoch Američanov už venezuelská prokuratúra v tejto spojitosti obvinila z terorizmu, sprisahania, pašovania zbraní a združovania sa za účelom páchania trestnej činnosti. V prípade usvedčenia im hrozí trest odňatia slobody v dĺžke 25-30 rokov. Prokuratúra takisto vzniesla obvinenia aj voči ďalším osobám, venezuelským občanom.



Maduro vo štvrtok vyhlásil, že v Kolumbii sa momentálne vytvárajú "nové žoldnierske skupiny", nepredložil však o tom žiadne dôkazy.