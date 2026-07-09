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Venezuela žiada britského kráľa o uvoľnenie zmrazených rezerv zlata
Dva za sebou nasledujúce otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5 postihli Venezuelu koncom júna.
Autor TASR
Caracas 9. júla (TASR) - Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová v stredu uviedla, že požiadala britského kráľa Karola III. o uvoľnenie približne 30 ton venezuelského zlata zmrazeného kvôli britským sankciám uvaleným na Venezuelu. Potrebné je podľa nej na pomoc s obnovou krajiny po ničivom zemetrasení z konca júna. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Rozhodla som sa poslať list anglickému kráľovi, aby uvoľnil zlato držané v (britskej centrálnej banke) Bank of England. Toto zlato patrí nášmu ľudu. Potrebujeme ho na zvládnutie následkov zemetrasenia,“ uviedla Rodríguezová v štátnej televízii.
Britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová vo svojom prejave v parlamente v januári naznačila, že uvoľnenie zmrazeného venezuelského zlata je nepravdepodobné, keďže Londýn neuznáva súčasnú vládu v Caracase.
Dva za sebou nasledujúce otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5 postihli Venezuelu koncom júna. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od Caracasu. Zemetrasenie si vyžiadalo viac ako 3800 obetí.
„Rozhodla som sa poslať list anglickému kráľovi, aby uvoľnil zlato držané v (britskej centrálnej banke) Bank of England. Toto zlato patrí nášmu ľudu. Potrebujeme ho na zvládnutie následkov zemetrasenia,“ uviedla Rodríguezová v štátnej televízii.
Britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová vo svojom prejave v parlamente v januári naznačila, že uvoľnenie zmrazeného venezuelského zlata je nepravdepodobné, keďže Londýn neuznáva súčasnú vládu v Caracase.
Dva za sebou nasledujúce otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5 postihli Venezuelu koncom júna. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od Caracasu. Zemetrasenie si vyžiadalo viac ako 3800 obetí.