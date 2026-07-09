Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 9. júl 2026Meniny má Lujza
< sekcia Zahraničie

Venezuela žiada britského kráľa o uvoľnenie zmrazených rezerv zlata

.
Na snímke Delcy Rodríguezová. Foto: TASR/AP

Dva za sebou nasledujúce otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5 postihli Venezuelu koncom júna.

Autor TASR
Caracas 9. júla (TASR) - Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová v stredu uviedla, že požiadala britského kráľa Karola III. o uvoľnenie približne 30 ton venezuelského zlata zmrazeného kvôli britským sankciám uvaleným na Venezuelu. Potrebné je podľa nej na pomoc s obnovou krajiny po ničivom zemetrasení z konca júna. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Rozhodla som sa poslať list anglickému kráľovi, aby uvoľnil zlato držané v (britskej centrálnej banke) Bank of England. Toto zlato patrí nášmu ľudu. Potrebujeme ho na zvládnutie následkov zemetrasenia,“ uviedla Rodríguezová v štátnej televízii.

Britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová vo svojom prejave v parlamente v januári naznačila, že uvoľnenie zmrazeného venezuelského zlata je nepravdepodobné, keďže Londýn neuznáva súčasnú vládu v Caracase.

Dva za sebou nasledujúce otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5 postihli Venezuelu koncom júna. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od Caracasu. Zemetrasenie si vyžiadalo viac ako 3800 obetí.
.

Neprehliadnite

Program štvrťfinále MS v noci zo štvrtka 9. na piatok 10. júla

Fico: Schválenie rozpočtu v kratšom termíne znamená väčšiu stabilitu

AKCIA LEO: Polícia rozložila medzinárodnú drogovú skupinu

Na toto nezabúdajte: Ako správne rozmraziť mäso pred grilovačkou?