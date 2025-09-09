Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Venezuelčania budú Vianoce znovu oslavovať už 1. októbra

Venezuelský prezident Nicolás Maduro. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Caracas 9. septembra (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro v pondelok oznámil, že jeho krajina bude tento rok oslavovať Vianoce opäť v skoršom termíne, a to už 1. októbra, TASR informuje na základe informácie od agentúry AFP.

V roku 2024 došlo k presunutiu osláv vzhľadom na krízu, ktorá v krajine vypukla po sporných prezidentských voľbách, keď opozícia a USA obvinili Madura zo zmanipulovania výsledkov.

Maduro tentoraz Venezuelčanom v televíznom programe 'Con Maduro +' oznámil, že chce chrániť ich „právo na šťastie“.

„Aj tento rok sa Vianoce začnú oslavovať 1. októbra - s radosťou a vianočnými koledami, tancom a tradičnými jedlami, ako aj rôznymi aktivitami komerčného aj kultúrneho charakteru,“ uviedol Maduro.

Po tom, ako USA v uplynulých týždňoch zintenzívnili vojenský tlak na Venezuelu, Maduro prisľúbil, že svoju krajinu bude brániť.

Washington zdvojnásobil odmenu vypísanú na hlavu venezuelského prezidenta na 50 miliónov dolárov. Zároveň k pobrežiu Venezuely vyslal vojnové lode a potopil jedno plavidlo aj s jeho 11-člennou posádkou - údajnými pašerákmi drog z gangu vraj kontrolovaného Madurom.
