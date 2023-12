Venezuelská armáda bude mať pre britskú vojnovú loď ku Guyane manévre

Caracas 28. decembra (TASR) — Venezuelský prezident Nicolás Maduro vo štvrtok v reakcii na vyslanie britskej vojnovej lode do vôd susednej Guyany nariadil viac ako 5600 príslušníkom armády, aby sa zúčastnili na manévroch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Podľa venezuelskej televízie sa na cvičeniach zúčastnia stíhačky, lode aj hliadkovacie plavidlá.



Británia v nedeľu oznámila, že vyslala svoje hliadkovacie plavidlo HMS Trent k pobrežiu Guyany, svoje bývalej kolónie, ktorá sa ocitla v územnom spore s Venezuelou o región Esequiba bohatý na ropu.



Britská loď by tam mala doraziť v piatok a v oblasti sa zdrží "necelý týždeň", pričom sa zapojí do cvičení na otvorenom mori, uviedol pre agentúru AFP nemenovaný zdroj z guyanského ministerstva zahraničných vecí. Dodal, že plavidlo nebude kotviť v hlavnom meste Georgetown.



Venezuelská vláda v predtým vyzvala Guyanu, "aby okamžite podnikla kroky na stiahnutie lode HMS Trent a nezapájala vojenské sily do územného sporu".



Napätie v súvislosti s Esequibou sa vystupňovalo po tom, čo Madurova vláda 3. decembra usporiadala konzultačné referendum, v ktorom 95 voličov hlasovalo za pričlenenie regiónu Esequiba k Venezuele.



Maduro v reakcii na výsledky referenda, ktoré spochybňujú viacerí pozorovatelia, navrhol vytvoriť novú administratívnu provinciu Guyana Esequiba.



Venezuelský prezident sa so svojím guyanským náprotivkom Irfaanom Alim neskôr dohodol, že spor o región sa vyrieši mierovou cestou.



Guyana – anglicky hovoriaca bývalá kolónia Británie a Holandska – trvá na tom, že Esequiba je jej územím. Argumentuje, že hranicu tohto regiónu určil arbitrážny tribunál v roku 1899. Venezuela však tvrdí, že rieka Essequibo na východe regiónu tvorí prirodzenú hranicu uznanú už od roku 1777.