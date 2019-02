Venezuelská armáda je verná Madurovi, zopakoval minister obrany

Minister obrany Vladimir Padrino López taktiež uviedol, že armáda je v pohotovosti pre prípadné narušenie hraníc.

Caracas 19. februára (TASR) - Venezuelská armáda zachováva "neobmedzenú poslušnosť, podriadenosť a vernosť" prezidentovi Nicolásovi Madurovi. Oznámil to v utorok venezuelský minister obrany Vladimir Padrino López.



Minister taktiež uviedol, že armáda je v pohotovosti pre prípadné narušenie hraníc.



Agentúra AFP pripomenula, že americký prezident Donald Trump varoval v pondelok venezuelskú armádu, že ak sa nepridá na stranu lídra tamojšej opozície Juana Guaidóa, tak môže "všetko stratiť".



USA vyzývajú Madura na odstúpenie a podporili Guaidóa, podľa ktorého bol Maduro minulý rok znovuzvolený podvodom. Opozičný líder sa vyhlásil za prezidenta v januári a doteraz ho uznalo približne 50 krajín.



Trump vyzval vojakov, ktorí pomáhajú Madurovi udržať sa pri moci, aby prijali veľkorysú ponuku lídra opozície Guaidóa a "žili v pokoji so svojimi rodinami a krajanmi". Madurov politický súper Guaidó totiž prisľúbil amnestiu tým, ktorí odmietnu poslúchať Madurove príkazy.



Šéf Bieleho domu zároveň kritizoval Madura za blokovanie prísunu medzinárodnej humanitárnej pomoci do Venezuely.



Maduro v reakcii obvinil Trumpa, že hovorí "takmer v nacistickom duchu", a pozastavil sa nad tým, že americký prezident si myslí, že môže vydávať rozkazy venezuelskej armáde. "Kto je veliteľom ozbrojených síl, Donald Trump z Miami? Myslia si, že sú majiteľmi tejto krajiny," dodal Maduro.