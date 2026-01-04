< sekcia Zahraničie
Venezuelská armáda uznala Rodríguezovú za dočasnú prezidentku
Autor TASR
Caracas 4. januára (TASR) - Venezuelský minister obrany Vladimir Padrino López v nedeľu vyzval na okamžité prepustenie Nicolása Madura a jeho manželky, ktorých zadržali Spojené štáty. V televíznom vysielaní obklopení vojenskými dôstojníkmi povedal, že Maduro je „skutočným, autentickým ústavným vodcom všetkých Venezuelčanov“. Zároveň podporil rozhodnutie najvyššieho súdu o tom, že prezidentského úradu sa má dočasne ujať viceprezidentka Delcy Rodríguezová. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Naliehavo vyzývame svet, aby upriamil pozornosť na to, čo sa deje proti Venezuele, voči jej suverenite. Predstavuje to skutočnú hrozbu pre svetový poriadok. Svet sa musí mať na pozore, pretože ak to včera bola Venezuela, zajtra to môže byť kdekoľvek,“ vyhlásil minister. Vedenie ozbrojených síl podľa neho požaduje okamžité prepustenie Madura a odsudzuje „kolonialistické ambície“ USA.
Vojenský zásah USA vo Venezuele, ktorý viedol k zajatiu Madura a jeho manželky Cilie Floresovej americkými špeciálnymi jednotkami, si podľa ministra obrany vyžiadal život veľkej časti prezidentovej ochranky. Denník The New York Times v sobotu informoval, že pri operácii zahynulo najmenej 40 civilistov a vojakov.
Venezuelský najvyšší súd v sobotu nariadil viceprezidentke Rodríguezovej, aby na seba dočasne prevzala Madurove právomoci. Súd však Madura nevyhlásil za trvalo neprítomného. V takom prípade by museli byť vyhlásené voľby do 30 dní. Rodríguezová ešte predtým vo videopríhovore označila Madura za jedinú hlavu štátu a vyzvala na jeho prepustenie.
Padrino López podľa agentúry Reuters podporil rozhodnutie súdu a uviedol, že armáda bola uvedená do stavu pohotovosti po celej krajine, aby zaručila suverenitu. Zároveň vyzval Venezuelčanov, aby sa v najbližších dňoch vrátili k svojim bežným činnostiam.
Washington tvrdí, že Maduro, jeho manželka a ďalší venezuelskí predstavitelia sú zodpovední za „narkoterorizmus“, obchodovanie s drogami a ďalšie zločiny. Caracas tieto obvinenia odmieta. Maduro sa momentálne nachádza metropolitnej väznici v newyorskom Brooklyne a očakáva sa, že sa v najbližších dňoch postaví pred federálny súd.
