Venezuelská dočasná prezidentka oznámila výmenu ministra obrany
Zdroje agentúry Reuters uviedli, že Padrina Lópeza mali pôvodne odvolať už skôr, avšak po zadržaní Madura ho ponechali vo funkcii.
Autor TASR
Caracas 18. marca (TASR) - Venezuelská dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová v stredu oznámila, že odvolala ministra obrany Vladimira Padrina Lópeza, ktorý armádu tejto krajiny viedol viac než 11 rokov. Vo funkcii ho nahradí bývalý riaditeľ venezuelskej tajnej služby SEBIN Gustavo González López. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Rodriguezová sa moci ujala po tom, čo prezidenta Nicolása Madura z Venezuely začiatkom roka odvlieklo americké špeciálne komando. Padrinovi Lópezovi sa v príspevku na Telegrame poďakovala „za jeho obetavosť, vernosť vlasti a za to, že po všetky tie roky slúžil ako popredný vojak pri obrane krajiny“. Zmenu na poste ministra obrany však nijak neodôvodnila.
Zdroje agentúry Reuters uviedli, že Padrina Lópeza mali pôvodne odvolať už skôr, avšak po zadržaní Madura ho ponechali vo funkcii, aby sa zabezpečila stabilita v armáde, kde približne 2000 generálov ovláda rôznorodé zložky vojakov s nízkymi platmi, ako aj rozsiahle obchodné aktivity.
Padrino López viedol za vlády zosnulého prezidenta Huga Cháveza ceremoniálnu sekciu prezidentskej stráže. Naplno sa ale presadil až za vlády Madura, ktorý ho koncom roka 2014 vymenoval za ministra obrany.
Venezuelská armáda je podľa agentúry AFP mocnou inštitúciou, keďže dohliada aj na podniky v oblasti ťažby ropy, baníctva a distribúcie potravín, ako aj na colné operácie a kľúčové vládne ministerstvá - a to všetko uprostred obvinení zo zneužívania moci a korupcie.
