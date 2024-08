Venezuelská líderka opozícia odmietla návrh na vypísanie nových volieb

Caracas 15. augusta (TASR) - Líderka venezuelskej opozície María Corina Machadová vo štvrtok odmietla návrh brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu, aby sa vo Venezuele opakovali prezidentské voľby. Informuje o tom TASR s odvolaním na správy agentúr AP a AFP.



Machadová na virtuálnej tlačovej konferencii s argentínskymi médiami povedala, že opakovanie volieb by bolo "urážkou" pre ľudí. "Voľby už prebehli... Ak sa mu (prezidentovi Nicolásovi Madurovi) nebudú páčiť výsledky, pôjdeme aj do tretích volieb?" pýtala sa.



Za víťaza prezidentských volieb, ktoré sa konali vo Venezuele 28. júla, vyhlásila venezuelská Národná volebná rada (CNE) Madura, ktorý podľa nej získal 51,2 percenta hlasov. Opozičného kandidáta Edmunda Gonzáleza Urrutiu podľa CNE podporilo 44,2 percenta voličov. CNE však dosiaľ nezverejnila podrobné výsledky, ktoré by víťazstvo Madura potvrdili.



Opozícia vedená Machadovou tvrdí, že vo voľbách zvíťazil jej kandidát González Urrutia. Zverejnila aj údaje o hlasovaní, ktoré podľa nej ukazujú, že Madura porazil s veľkým rozdielom hlasov ako to aj naznačovali predvolebné prieskumy verejnej mienky.



Lula vo štvrtok uviedol, že naďalej neuznáva Madura ako víťaza prezidentských volieb. Dodal, že venezuelská vláda musí ukázať detailné výsledky hlasovania, ktoré doteraz nezverejnila. "Maduro vie, že svetu dlhuje vysvetlenie," dodal.



Ako návrh na vyriešenie krízy vo Venezuele navrhol, že "ak má (Maduro) zdravý rozum, mohol by sa pokúsiť osloviť ľud a možno vypísať nové voľby s nestraníckym volebným výborom".



Usporiadanie nových volieb vo štvrtok podporili aj prezident USA Joe Biden a kolumbijský prezident Gustavo Petro. Líder Kolumbie v príspevku na sociálnej sieti dodal, že politické riešenie povolebnej krízy v krajine "závisí od Nicolása Madura".