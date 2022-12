Venezuelská opozícia chce presadiť Guaidóovo odvolanie

Caracas 23. decembra (TASR) - Venezuelská opozícia vo štvrtok veľkou väčšinou hlasov schválila návrh na odvolanie "dočasnej vlády" pod vedením Juana Guaidóa. Predkladatelia svoj návrh zdôvodnili tým, že dočasná vláda štyri roky po svojom ustanovení nedosiahla svoje politické ciele a jej vplyv v spoločnosti sa oslabil.



V piatok o tom informovala agentúra Bloomberg. Agentúra Reuters podľa TASR dodala, že opozícia sa chce sústrediť na vytvorenie jednotného frontu pred prezidentskými voľbami, ktoré sú predbežne naplánované na rok 2024.



Guaidó je podľa mienky zahraničia tvárou venezuelskej opozície od roku 2019, keď sa vyhlásil za dočasného prezidenta. Napriek podpore zo zahraničia však opozícia nedokázala odstaviť úradujúceho prezidenta Nicolása Madura, a aj preto Guaidó upadol do nemilosti: kým Spojené štáty zostávajú jeho hlavným spojencom, podporu Argentíny, Mexika, Peru a nedávno aj Kolumbie už stratil.



Rozhovory medzi opozíciou a Madurovou vládou, ktorých hostiteľom bolo Mexiko, sa začiatkom decembra skončili bez dohody o ďalších rokovaniach. Obe strany však podpísali dohodu o vytvorení fondu – pod vedením OSN – na boj proti humanitárnej kríze v krajine.



Návrh na odvolanie Guaidóovho tímu podporilo vo štvrtok pri internetovom hlasovaní 72 účastníkov zasadnutia, 23 ich bolo proti a deväť sa zdržalo hlasovania. Guaidóov odchod podporili tri zo štyroch hlavných opozičných skupín: Demokratická akcia (Acción Democrática; AD), Spravodlivosť na prvom mieste (Primero Justicia; PJ) a Nová doba (Un Nuevo Tiempo; UNT), ale odmietla ho jeho Vôľa ľudu (Voluntad Popular; VP).



Pred svojou finalizáciou musí návrh ešte prejsť ďalšími konzultáciami naplánovanými na budúci týždeň, objasnil Reuters.



V prípade jeho schválenia opoziční zákonodarcovia následne zvolia päť zástupcov do správnej rady, ktorá bude spravovať venezuelské aktíva v zahraničí – ide najmä o rafinériu a predajcu pohonných hmôt Citgo so sídlom v USA –, a Guaidó spolu so svojou vládou budú odvolaní.



Reuters dodal, že iniciátori tento manéver vnímajú ako spôsob, ako Guaidóa zosadiť.



Kým vo Venezuele – kde vláda Nicolása Madura ovláda takmer všetky inštitúcie vrátane bezpečnostných zložiek – nemá Guaidóova dočasná vláda takmer žiadny vplyv, v zahraničí vykonáva dohľad nad venezuelským majetkom a riadi mnohé veľvyslanectvá.