Guaidó podporil rokovania v USA a Bruseli o zrušení sankcií voči vláde

Caracas 19. júna (TASR) - Skupina venezuelských opozičných politikov navštívi Washington a Brusel, kde chcú so svojimi spojencami rokovať o možnom zrušení sankcií voči súčasnej vláde prezidenta Nicolása Madura. V piatok to oznámil líder venezuelskej opozície Juan Guaidó, ktorého citovala agentúra Reuters.



Guaidó pred reportérmi povedal, že delegáciu do Európy a USA povedie Gerardo Blyde, ktorý venezuelskú opozíciu zastupoval aj počas rozhovorov s Madurovou vládou v roku 2019. Vo Washingtone by opozícia mala rokovať 21.- 25.júna, píše Reuters.



Zároveň informoval, že delegáciu budú tvoriť osoby, ktoré posledné týždne rokujú s nórskymi predstaviteľmi v snahe obnoviť dialóg medzi venezuelskou opozíciou a Madurovou vládou, ktorú medzinárodné spoločenstvo viní z volebných podvodov.



Nórsko prijalo úlohu sprostredkovateľa už v rokovaniach, ktoré sa medzi venezuelskou vládou a opozíciou konali v roku 2019. Tie však boli po sprísnení amerických sankcií pozastavené.



Guaidó v máji povedal, že by podporil postupné uvoľňovanie sankcií uvalených na súčasnú venezuelskú vládu za podmienky, že Maduro bude súhlasiť s vyhlásením "slobodných a spravodlivých prezidentských, parlamentných, regionálnych a komunálnych volieb".



Maduro len nedávno uviedol, že je ochotný stretnúť sa s venezuelskou opozíciou, ak na stretnutí budú prítomní predstavitelia Nórska a EÚ.



Bývalý predseda parlamentu Guaidó sa vyhlásil za úradujúceho prezidenta v januári 2019. Za legitímneho lídra Venezuely ho uznalo viac než 50 krajín vrátane Spojených štátov a väčšiny krajín Južnej Ameriky, Madurovi sa však darí udržať pri moci aj vďaka podpore venezuelskej armády.