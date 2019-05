Venezuelská opozícia sa stretne v Osle s Madurovými vyslancami

Podľa agentúry AP to naznačuje, že po mesiacoch eskalácie napätia medzi prezidentom Madurom a opozičným lídrom Guaidóom sa môže k slovu dostať čoraz viac rokovanie.

Caracas 26. mája (TASR) - Delegáti venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho rivala Juana Guaidóa sa budúci týždeň stretnú na svojom prvom priamom rokovaní v nórskom Osle. Informovala o tom agentúra AFP.



Guaidó oznámil v sobotu vo vyhlásení, že jeho vyslanci "budú rokovať s nórskou vládou aj so zástupcami režimu". Stane sa tak po tom, ako obe venezuelské strany cestovali minulý týždeň separátne do Osla bez toho, aby sa tam stretli, uviedla agentúra AFP.



O tom, že zástupcovia venezuelskej vlády a opozície sa rozhodli vrátiť do Nórska v rámci jeho sprostredkovateľského úsilia zameraného na vyriešenie politickej situácie v tejto juhoamerickej krajine, informovala v sobotu aj nórska vláda.



Nórsko pred týždňom oznámilo, že malo "predbežné kontakty" so zástupcami venezuelskej vlády a opozície. Tieto kontakty boli "súčasťou prieskumnej fázy, ktorej cieľom je prispieť k nájdeniu riešenia situácie v krajine", uviedlo vtedy nórske ministerstvo zahraničných vecí.



Madurova vláda medzitým dokonca vyjadrila Nórsku "veľkú vďaku za úsilie a za budovanie dialógu". Bolo to prvé oficiálne potvrdenie Caracasu o jeho účasti na prieskumnej fáze a diskusiách v Osle.



Agentúra Reuters citovala jedného z vyslancov opozície Stalina Gonzáleza, že v Osle sa vtedy zišla každá strana separátne s nórskymi sprostredkovateľmi, ale k priamemu stretnutiu medzi zástupcami vlády a opozície nedošlo.



Maduro a predseda Národného zhromaždenia s prevahou opozície Guaidó vedú mocenský boj od januára, keď sa Guaidó vyhlásil za dočasného prezidenta s odôvodnením, že Madurovo vlaňajšie opätovné zvolenie nebolo legitímne. Guaidóa síce uznali desiatky krajín vrátane Spojených štátov, dosiaľ sa mu však nepodarilo zosadiť Madura. Toho vláda zasa nedokáže vyriešiť humanitárnu krízu v krajine ani umlčať opozíciu.