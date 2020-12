Venezuelská opozícia tvrdí, že účasť na voľbách nepresiahla 20 percent

Caracas 7. decembra (TASR) – Účasť na nedeľňajších voľbách do Národného zhromaždenia – jednokomorového parlamentu – vo Venezuele nepresiahla 20 percent. Na svojom konte na sociálnej sieti Twitter o tom v noci na pondelok informoval prvý podpredseda parlamentu Juan Pablo Guanipa.



Spresnil, že analytické centrá opozície a priebežné sčítanie hlasov naznačujú, že na voľbách sa zúčastnilo 18,33 percenta voličov. Dodal, že niektorí z voličov prišli do volebných miestností pod nátlakom.



Venezuelská Národná volebná rada (CNE) však pritom predĺžila hlasovanie v parlamentných voľbách minimálne o hodinu – do nedele 19:00 miestneho času, a to pre veľký záujem voličov.



Ako oznámil podpredseda CNE Leonardo Morales, „rozhodli sme sa predĺžiť hlasovanie do 19:00 alebo dovtedy, kým budú ľudia čakať na hlasovanie".



Guanipa uviedol, že opozícia nemieni uznať legitímnosť výsledkov parlamentných volieb, ktoré oznámia venezuelské orgány.



Výsledky parlamentných volieb nemieni uznať ani susedná Kolumbia, podobne ako ani Kanada. Zámer postupovať rovnako avizoval aj americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo.



Šéf venezuelskej diplomacie Jorge Arreaza v reakcii na Pompeovo vyhlásenie vyzval, aby Spojené štáty priznali neúspešnosť svojej politiky voči Venezuele.



Kolumbijské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení uviedlo, že venezuelské vedenie sa prostredníctvom volieb „snaží predĺžiť uzurpáciu moci a zabezpečiť si kontrolu nad Národným zhromaždením".



Kolumbia preto „neuznáva výsledky zmanipulovaných volieb zo 6. decembra, ktoré inicioval nezákonný režim (venezuelského prezidenta) Nicolása Madura bez záruk nestrannosti, slobody, rovnosti príležitostí, spravodlivosti a transparentnosti demokratického systému," uvádza sa v dokumente zverejnenom na webovej stránke.



Kanadská vláda informovala, že neuznáva výsledky volieb do venezuelského Národného zhromaždenia, pretože volebný proces nebol dostatočne demokratický. Toto vyhlásenie zverejnil v noci na pondelok šéf kanadského ministerstva zahraničných vecí François-Philippe Champagne.



Agentúra AFP uviedla, že víťazstvo vo voľbách by Madurovi umožnilo oslabiť vplyv svojho – Spojenými štátmi podporovaného – rivala Juana Guaidóa, ktorý vyzval svojich priaznivcov z radov voličov na bojkot volieb.



Odporcovia súčasnej vlády na čele s Guaidóom, ktorí ovládajú parlament – Národné zhromaždenie – opakovane obviňovali vedenie krajiny z nezrovnalostí pri príprave volieb.



Aj pre to sa 27 opozičných strán rozhodlo parlamentné voľby bojkotovať. Niekoľko kandidátov týchto politických strán sa však rozhodlo napriek vyhlásenému bojkotu bojovať o hlasy voličov individuálne.