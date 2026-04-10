Venezuelská opozícia žiada usporiadanie prezidentských volieb
Autor TASR
Caracas 10. apríl (AFP) - Venezuelská opozícia v piatok vyzvala na usporiadanie prezidentských volieb. Poukazovala na uplynutie 90-dňovej zákonnej lehoty na zorganizovanie volieb, ktorých víťaz by nahradil zvrhnutého Nicolása Madura. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Strana Vente opozičnej líderky Marie Coriny Machadovej v stanovisku poukázala na „absolútnu neprítomnosť“ Madura, ktorého americké sily zadržali 3. januára. „Prezidentské voľby sa preto musia vyhlásiť do 30 dní od tohto vyhlásenia,“ uviedla strana nositeľky Nobelovej ceny za mier.
Madurova viceprezidentka Delcy Rodriguezová sa 5. januára ujala funkcie dočasnej líderky krajiny. Venezuelská ústava však stanovuje, že „prechodne neprítomného prezidenta republiky zastúpi výkonný viceprezident na najviac 90 dní, ktoré môže Národné zhromaždenie svojím rozhodnutím predĺžiť o ďalších 90 dní“.
„Ak dočasná neprítomnosť trvá dlhšie ako 90 po sebe nasledujúcich dní, Národné zhromaždenie by malo rozhodnúť väčšinou hlasov svojich členov, či sa bude neprítomnosť považovať za trvalú,“ uvádza článok 234 ústavy, na ktorý sa odvolala strana Vente.
Americké špeciálne komando zadržalo Madura a jeho manželku počas operácie v januári a odviezlo ich z Caracasu do New Yorku, kde čelia obvineniam z narkoterorizmu a ďalších trestných činov. Obaja popierajú všetky body obžaloby.
