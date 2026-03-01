< sekcia Zahraničie
Venezuelská opozičná líderka Machadová sa čoskoro vráti do vlasti
Americký prezident Donald Trump však po januárovej intervencii podporil ako dočasnú hlavu štátu namiesto Machadovej bývalú viceprezidentku Rodríguezovú.
Autor TASR
Caracas 1. marca (TASR) - Venezuelská opozičná líderka a laureátka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová sa v najbližších týždňoch plánuje vrátiť do Venezuely. Vyjadrila sa tak na sociálnej sieti. V nedeľu večer na to upozornila agentúra Reuters, informuje TASR.
Machadová v decembri po mesiacoch skrývania sa odišla z Venezuely, odkiaľ sa vydala do nórskeho Osla, kde si mala prevziať Nobelovu cenu. V súčasnosti sa nachádza na území Spojených štátov.
Špekulácie o jej návrate do vlasti sa začali šíriť po tom, čo Spojené štáty 3. januára podnikli vojenskú operáciu vo Venezuele a odvliekli z nej autoritatívneho prezidenta Nicolása Madura.
Machadová je vo Venezuele trestne stíhaná a dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila, že by sa mala „zodpovedať Venezuele“ za podporu, ktorú Spojeným štátom vyjadrila pri ich zásahu v Caracase.
Americký prezident Donald Trump však po januárovej intervencii podporil ako dočasnú hlavu štátu namiesto Machadovej bývalú viceprezidentku Rodríguezovú. Podľa Trumpa totiž Machadová nemá medzi Venezuelčanmi dostatočnú podporu. Šéf Bieleho domu ale neskôr vyhlásil, že by ju rád zapojil do vedenia krajiny.
Machadová v decembri po mesiacoch skrývania sa odišla z Venezuely, odkiaľ sa vydala do nórskeho Osla, kde si mala prevziať Nobelovu cenu. V súčasnosti sa nachádza na území Spojených štátov.
Špekulácie o jej návrate do vlasti sa začali šíriť po tom, čo Spojené štáty 3. januára podnikli vojenskú operáciu vo Venezuele a odvliekli z nej autoritatívneho prezidenta Nicolása Madura.
Machadová je vo Venezuele trestne stíhaná a dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila, že by sa mala „zodpovedať Venezuele“ za podporu, ktorú Spojeným štátom vyjadrila pri ich zásahu v Caracase.
Americký prezident Donald Trump však po januárovej intervencii podporil ako dočasnú hlavu štátu namiesto Machadovej bývalú viceprezidentku Rodríguezovú. Podľa Trumpa totiž Machadová nemá medzi Venezuelčanmi dostatočnú podporu. Šéf Bieleho domu ale neskôr vyhlásil, že by ju rád zapojil do vedenia krajiny.