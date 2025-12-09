< sekcia Zahraničie
Venezuelská opozičná politička Machadová údajne nechce žiť v exile
Autor TASR
Caracas 9. decembra (TASR) - Venezuelská opozičná politička a nositeľka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová neuvažuje o živote v exile, uviedla v utorok bývalá manažérka jej predvolebnej kampane citovaná agentúrou AFP, píše TASR.
„Neexistuje, že by sa María Corina nevrátila a zostala v exile,“ povedala Magalli Medaová vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach deň pred slávnostným odovzdávaním Nobelovej ceny v Osle.
Machadová, ktorá sa naposledy objavila na verejnosti pred 11 mesiacmi, mala v utorok v Osle prísť na tradičnú tlačovú konferenciu deň pred slávnostným odovzdávaním cien. Toto podujatie najprv bez vysvetlenia odložili, až kým Nórsky Nobelov inštitút tri hodiny po plánovanom začiatku neoznámil, že stretnutie s novinármi sa „dnes neuskutoční“.
„Sama María Corina Machadová v rozhovoroch uviedla, aká náročná bude cesta do Osla,“ uviedol inštitút v e-maile. „Preto v tejto chvíli nemôžeme poskytnúť žiadne ďalšie informácie o tom, kedy a ako dorazí na slávnostné odovzdávanie Nobelovej ceny za mier.“
Inštitút nešpecifikoval, či sa tlačová konferencia uskutoční neskôr.
Machadovej účasť na tomto obrade je neistá vzhľadom na situáciu vo Venezuele: politička sa obáva, že ak ju úrady nájdu, môžu ju zabiť. Tamojšia prokuratúra nedávno pohrozila, že 58-ročnú Machadovú bude považovať za osobu na úteku, ak opustí krajinu.
V prípade návratu z Osla jej hrozí zatknutie alebo zákaz vstupu, pretože vo Venezuele sa skrývala pred úradmi.
Machadová sa na verejnosti neobjavila od 9. januára, keď ju krátko zadržali po tom, čo sa pridala k podporovateľom na proteste v Caracase, ktorý napokon prilákal menej ľudí, než opozícia očakávala. Nasledujúci deň dlhoročný prezident Nicolás Maduro zložil prísahu a začal svoj tretí šesťročný mandát.
