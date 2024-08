Venezuelská prokuratúra vyšetruje opozičných lídrov

Caracas 6. augusta (TASR) - Venezuelská generálna prokuratúra v pondelok večer oznámila, že začína vyšetrovanie voči opozičným lídrom Edmundovi Gonzálezovi Urrutiovi a Maríi Corine Machadovej, ktorí spochybňujú víťazstvo úradujúceho prezidenta Nicolása Madura vo voľbách z 28. júla. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a AFP.



Machadová a González sú podľa vyhlásenia prokuratúry v súvislosti s povolebnými nepokojmi obvinení zo založenia zločineckej organizácie, sprisahania či podnecovania k povstaniu.



Obaja zmienení opoziční lídri krátko predtým vyzvali políciu aj armádu v krajine, aby sa po spornom znovuzvolení Madura "postavila na stranu ľudu" a prestala sa riadiť pokynmi vlády. "Naliehavo vás žiadame, aby ste zabránili režimu v rozpútaní besnenia proti ľudu a aby ste rešpektovali výsledky volieb z 28. júla a zabezpečili, aby ich rešpektovali aj ostatní," tvrdili v pondelňajšom otvorenom liste.



Vo voľbách podľa Machadovej a Gonzáleza zvíťazila opozícia. V zmienenom liste tiež uviedli, že autoritársky Maduro "uskutočnil štátny prevrat, ktorý je v rozpore s ústavným poriadkom" a armádu a políciu varovali, že si z nech chce spraviť svojich komplicov.



Venezuelská volebná komisia potvrdila v piatok znovuzvolenie prezidenta Madura so ziskom 52 percent hlasov, pričom opozičný kandidát González Urrutia podľa nej získal 43 percent. Opozícia voľby označuje za zmanipulované a víťazstvo Madura neuznalo viacero krajín, vrátane USA, Argentíny či Uruguaja.



Verejnosť už od volieb žiada venezuelskú ústrednú volebnú komisiu (CNE), lojálnu voči prezidentovi, o zverejnenie podrobných záznamov hlasovania v jednotlivých volebných obvodov, ktorými by potvrdila proklamované víťazstvo Madura. CNE tak v pondelok pod tlakom oznámila, že všetky tieto záznamy už predložila najvyššiemu súdu, aby potvrdil víťazstvo Madura, no verejnosti ich nesprístupnila.



Maduro v pondelok vyhlásil, že "zlikviduje" najnovšiu vlnu protivládneho odporu. Zároveň vyznamenal vojakov, ktorí boli minulý týždeň zranení pri zásahu proti demonštrantom. Miestni ľudskoprávni aktivisti tvrdia, že pri protestoch boli zadržané už stovky ľudí a prinajmenšom 11 civilistov prišlo o život.