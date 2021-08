Venezuelská vláda a opozícia začnú v piatok rozhovory v Mexiku

Mexiko 12. augusta (TASR) – Venezuelská vláda a opozícia začnú v piatok v Mexiku nové kolo vzájomných rokovaní. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



Rokovania medzi vládou prezidenta Nicolása Madura a opozíciou na čele s Juanom Guaidóom sprostredkovalo Nórsko. Za posledné štyri roky je to už tretí pokus o obnovenie rozhovorov a očakávania analytikov sú veľmi nízke, píše AP.



Hlavným cieľom venezuelskej vlády je dosiahnuť uvoľnenie sankcií, ktoré voči nej uvalila administratíva bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa. V rokovaniach by preto mohla zohrať úlohu súčasná americká vláda prezidenta Joea Bidena, konštatuje AP.



Venezuelská opozícia sa podľa Guaidóa bude usilovať o podporu plánu na dodávku vakcín proti ochoreniu COVID-19. Opozícia takisto žiada transparentné a demokratické voľby.



Komunálne voľby a voľby guvernérov jednotlivých venezuelských štátov sa budú konať 21. novembra. Opozícia však podmienky volieb označuje za nespravodlivé a stále zvažuje, či sa na nich zúčastní.



Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador minulý štvrtok (5. augusta) potvrdil, že Mexiko bude hostiť Nórskom sprostredkované rokovania medzi Madurovou vládou a venezuelskou opozíciou. Mexiko podľa prezidentových slov podporuje dialóg a dosiahnutie dohôd medzi oboma stranami.



Maduro vyhlásil víťazstvo po voľbách v roku 2018, ktoré však boli podľa kritikov podvodné. Predseda Národného zhromaždenia Guaidó sa v januári 2019 vyhlásil za dočasného prezidenta Venezuely a následne ho uznalo približne 50 krajín.



Mexická vláda ho však ako lídra Venezuely neuznala a spoločne s Uruguajom navrhla začatie rokovaní medzi Madurom a opozíciou, pripomína BBC.



Vláda bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa uvalila na Venezuelu a jej štátnu ropnú spoločnosť PDVSA prísne sankcie v neúspešnej snahe zosadiť Madura, ktorého juhoamerická krajina sa ocitla v hlbokej politickej, ekonomickej a humanitárnej kríze.



Spojené štáty a Európska únia však v júni oznámili, že by boli ochotné rokovať o niektorých sankciách, ak Venezuelčania urobia kroky k „vierohodným voľbám".