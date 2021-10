Venezuelská vláda pozastavila rozhovory s opozíciou

Caracas 17. októbra (TASR) - Venezuelská vláda v sobotu pozastavila rozhovory s opozíciou na protest proti vydaniu blízkeho spojenca prezidenta Nicolása Madura na trestné stíhanie do USA. Informovala o tom agentúra AFP.



Ďalšie kolo rokovaní medzi predstaviteľmi Madurovho režimu a opozície sa malo začať v nedeľu v Mexiku. Predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez však v sobotu večer oznámil, že zástupcovia vlády na rozhovory neprídu.



Podľa neho ide o "hlboké vyjadrenie protestu proti brutálnej (americkej) agresii voči" venezuelsko-kolumbijskému podnikateľovi Alexovi Saabovi, ktorý bol v sobotu vydaný z afrického ostrovného štátu Kapverdy do USA. Venezuela v tejto súvislosti hovorí o "únose" svojho diplomatického zástupcu.



Saab mal byť na rozhovoroch v Mexiku súčasťou delegácie venezuelskej vlády. Caracas informoval o jeho zaradení do delegácie v septembri po tom, ako jeho vydanie do USA schválil kapverdský ústavný súd.



Prvé kolo rokovaní medzi venezuelskou vládou a opozíciou odštartovalo v Mexiku 13. augusta. Jeho výsledkom bolo spoločné memorandum, ktoré potvrdzovalo ochotu oboch strán pokračovať v dialógu.



Saab, ktorý má kolumbijské aj venezuelské občianstvo, bol v roku 2019 obvinený v USA z prania špinavých peňazí. Zadržali ho vlani v júni na Kapverdách, počas medzipristátia lietadla, ktorým cestoval do Iránu. Caracas neskôr uviedol, že tam bol vyslaný na diplomatickú humanitárnu misiu.



Alex Saab čelí v Spojených štátoch obvineniam, že zneužíval potravinovú pomoc pre Venezuelčanov postihnutých hlbokou ekonomickou krízou a nelegálne prevádzal stovky miliónov dolárov na účty v zahraničí. V prípade usvedčenia mu hrozí až 20 rokov väzenia.



Režim Nicolása Madura tohto podnikateľa, ktorý je držiteľom venezuelského diplomatického pasu, označuje za svojho vyslanca a dožaduje sa, aby mu bola priznaná diplomatická imunita pred trestným stíhaním.