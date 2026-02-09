< sekcia Zahraničie
Venezuelského politika Guanipu po prepustení z väzenia uniesli
Úrady oslobodili 61-ročného Guanipu v nedeľu, mesiac po tom ako vláda oznámila, že začne s prepúšťaním politických väzňov.
Autor TASR
Caracas 9. februára (TASR) - Venezuelská opozičná líderka a laureátka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová v pondelok oznámila, že opozičného kolegu Juana Pabla Guanipu uniesli ozbrojení muži krátko po jeho prepustení z väzenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Guanipu uniesli v štvrti Los Chorros v Caracase. Ťažko ozbrojení muži v civilnom oblečení prišli v štyroch vozidlách a násilím ho odviezli. Žiadame jeho okamžité prepustenie,“ napísala Machadová na sociálnej sieti X.
Úrady oslobodili 61-ročného Guanipu v nedeľu, mesiac po tom ako vláda oznámila, že začne s prepúšťaním politických väzňov. Došlo k tomu po únose prezidenta krajiny Nicolása Madura a jeho manželky americkými silami, pričom USA vyvíjajú tlak na prepustenie politických väzňov vo Venezuele.
Ľudskoprávna organizácia Foro Penal uviedla, že v nedeľu bolo prepustených najmenej 30 väzňov. Rodiny potvrdili oslobodenie Guanipu a prominentného právnika Perkinsa Rochu.
Právnik opozičného hnutia Vente Venezuela, bol zatknutý v auguste 2024 na základe obvinení z terorizmu a súvisiacich trestných činov. Guanipu úrady zatkli v máji minulého roka za údajné vedenie teroristického sprisahania. Obaja muži popreli všetky obvinenia.
Opozícia krajiny i ľudskoprávne skupiny už roky tvrdia, že vláda využíva väznenie ako prostriedok na potláčanie nesúhlasu, píše AFP. Vláda tieto tvrdenia popiera a zdôrazňuje, že osoby za mrežami spáchali trestné činy.
