Venezuelskí poslanci v prvom čítaní podporili reformu ropného sektora
Počas uplynulých dvoch desaťročí mohli súkromné firmy pôsobiť v ropnom priemysle vo Venezuele len prostredníctvom spoločných podnikov so štátnou ropnou spoločnosťou PDVSA.
Autor TASR
Caracas 23. januára (TASR) – Venezuelskí poslanci vo štvrtok v prvom čítaní podporili plány na zrušenie obmedzení pre súkromné investície v ropnom sektore svojej krajiny. Tento krok by mohol otvoriť cestu k návratu amerických ropných spoločností do Venezuely, čo presadzuje aj americký prezident Donald Trump. Informovala o tom agentúra AFP.
Počas uplynulých dvoch desaťročí mohli súkromné firmy pôsobiť v ropnom priemysle vo Venezuele len prostredníctvom spoločných podnikov so štátnou ropnou spoločnosťou PDVSA, ktorá si vyhradzovala väčšinový podiel.
Poslanci vo štvrtok podporili návrh zákona, ktorý „súkromným spoločnostiam so sídlom vo Venezuelskej bolívarovskej republike“ umožní zapájať sa do prieskumu a ťažby ropy aj samostatne.
Venezuela disponuje najväčšími preukázanými zásobami ropy na svete, no jej ropný sektor sa nachádza v dlhodobej kríze v dôsledku zlej správy, nedostatku investícií a medzinárodných sankcií.
Po znárodnení ropného priemyslu za vlády prezidenta Huga Cháveza v roku 2007 získala štátna spoločnosť PDVSA dominantné postavenie; súkromné firmy mohli pôsobiť len ako menšinoví partneri v spoločných podnikoch.
Produkcia ropy vo Venezuele sa od roku 2013 prepadla o viac než dve tretiny. Spojené štáty uvalili na Venezuelu ropné sankcie v roku 2019, čo prakticky znemožnilo vývoz ropy na americký trh.
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa však v rámci širšej revízie sankčnej politiky naznačila ochotu umožniť návrat amerických energetických spoločností do Venezuely výmenou za reformy v ropnom sektore a za politické ústupky zo strany Caracasu.
