Venezuelský exilový opozičný líder tvrdí, že jeho zaťa uniesli

Caracas 7. januára (TASR) - Venezuelský opozičný líder Edmundo González Urrutia tvrdí, že jeho zaťa v utorok ráno v Caracase uniesli muži s kapucňami na hlavách, informuje TASR podľa agentúr AFP a AP.



"Dnes ráno bol unesený môj zať Rafael Tudares," napísal González Urrutia na sociálnej sieti X. Dodal, že jeho zaťa prepadli muži v čiernom oblečení s kapucňami v čase, keď išiel s deťmi ráno do školy, naložili ho do dodávky a odviezli preč. González Urrutia zverejnil aj poznávaciu značku zmienenej dodávky.



Podrobnosti vrátane miesta pobytu a stavu svojich vnúčat neuviedol. K údajnému únosu došlo v čase, keď sa vo Venezuele stupňuje napätie v súvislosti s piatkovou inauguráciou úradujúceho prezidenta Nicolása Madura na v poradí už tretie šesťročné obdobie vo funkcii hlavy štátu, ktorej sa ujme v súlade s oficiálnym výsledkom júlových volieb.



Opozícia označuje voľby za zmanipulované a tvrdí, že s pohodlným náskokom zvíťazil práve jej kandidát González Urrutia. Na podporu týchto tvrdení zverejnila na internete aj tisíce odfotografovaných hlasovacích lístkov, ktoré získali jej pozorovatelia.



Madurovo sporné znovuzvolenie sa stretlo s kritikou medzinárodného spoločenstva vrátane Európskej únie. Vo Venezuele viedlo k tvrdo potláčaným masovým protivládnym protestom. Vyše 20 ľudí prišlo počas protestov o život, zatiaľ čo zranenia utrpelo ďalších takmer 200 osôb. Zadržaných zároveň bolo vyše 2400 ľudí, z ktorých podľa vyjadrení úradov dosiaľ prepustili už okolo 1500, hoci ľudskoprávni aktivisti tento údaj spochybňujú.



Samotný 75-ročný González Urrutia odišiel v septembri do Španielska, kde požiadal o politický azyl. Uchýlil sa tam po tom, ako na neho venezuelská vláda vydala zatykač a ponúka 100.000 dolárov za jeho dolapenie. Nedávno však vyhlásil, že sa do Venezuely plánuje v piatok vrátiť, aby zložil prezidentskú prísahu.



V súčasnosti cestuje po Južnej aj Severnej Amerike, aby získal podporu pre svoje úsilie zbaviť Madura funkcie. Stretol sa pritom už s prezidentmi Argentíny, Uruguaja či Spojených štátov.