Venezuelský generálny prokurátor Saab podal rezignáciu
Saab funkciu generálneho prokurátora zastával od roku 2017.
Autor TASR
Caracas 26. februára (TASR) - Venezuelský generálny prokurátor Tarek William Saab odstúpil zo svojej funkcie, oznámilo v stredu Národné zhromaždenie. Agentúra AFP pripomína, že svoju rezignáciu podal menej ako dva mesiace po tom, ako Spojené štáty zvrhli exprezidenta Nicolása Madura, píše TASR.
„Dostali sme oznámenie... podpísané najprv občanom Tarekom Williamom Saabom, (ktorý) odstupuje zo svojej funkcie generálneho prokurátora republiky,“ uviedlo Národné zhromaždenie počas zasadnutia.
Saab funkciu generálneho prokurátora zastával od roku 2017. Podľa AFP bol kľúčovým spojencom exprezidenta Madura a opozícia ho často kritizovala za to, že zatváral oči pred údajným porušovaním ľudských práv zo strany bezpečnostných zložiek.
Madurove zadržanie počas operácie amerických jednotiek z 3. januára označil za porušenie medzinárodného práva a vyzval na exprezidentove prepustenie.
Agentúra Reuters v stredu informovala, že svoju rezignáciu podal aj venezuelský ombudsman Alfredo Ruiz. Podľa predsedu Národného zhromaždenia Jorgeho Rodrígueza vyberú na obe funkcie poslanci dočasných predstaviteľov, kým nebudú zvolení trvalí náhradníci.
