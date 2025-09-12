< sekcia Zahraničie
Venezuelský minister: Obete zásahu USA neboli z gangu Tren de Aragua
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa informovala, že plavidlo prevážalo nezákonné narkotiká.
Autor TASR
Caracas 12. septembra (TASR) - Medzi jedenástimi obeťami zásahu amerických síl na plavidlo v Karibiku nebol podľa venezuelského ministra obrany ani jeden člen kartelu Tren de Aragua, informuje TASR s odvolaním sa na správu agentúry Reuters.
Jeho vyjadrenie prichádza v čase zvýšeného napätia s USA, keď Venezuela začala nasadzovať vojakov pozdĺž svojich hraníc a na pobreží.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa informovala, že plavidlo prevážalo nezákonné narkotiká. Neposkytla však ďalšie informácie aj napriek tomu, že americký Kongres si vyžiadal zdôvodnenie zásahu.
Venezuelský minister obrany a predseda jednej z koaličných strán Diosdado Cabello v tejto súvislosti pre štátnu televíziu povedal, že Američania sa „otvorene priznali k zabitiu jedenástich ľudí“. Ďalej uviedol, že pri preverovaní informácií u príbuzných obetí a v mieste ich bydliska sa zistilo, že žiadna z nich nebola ani z kartelu Tren de Aragua, ani nešlo o pašerákov drog. Takisto si položil otázku, ako mohli USA vedieť, že plavidlo preváža drogy, a prečo americké sily posádku radšej nezadržali.
Po incidente venezuelská vláda označila video zo zásahu, ktoré zverejnil Trump, za výtvor umelej inteligencie.
Ako ukážku vojenskej sily venezuelský prezident Nicolás Maduro vo štvrtok oznámil nasadenie vojenských, policajných a civilných zložiek na 284 lokalitách „bojového frontu“ po celej krajine, no neuviedol žiadne počty. Je presvedčený, že americká armáda bola nasadená za účelom jeho zvrhnutia.
„Sme pripravení na ozbrojený boj, ak to bude potrebné,“ povedal Maduro. Oznámil plnú pripravenosť ozbrojených síl „po celom venezuelskom pobreží, od hraníc s Kolumbiou až po východnú časť krajiny, od severu na juh a od východu na západ“. Podľa agentúry Reuters však z miest po celej Venezuele neprichádzajú správy o zvýšených počtoch vojakov.
Trumpova administratíva deklarovala, že chce tvrdo zakročiť proti pašerákom drog, pričom posilnila prítomnosť amerických vojsk v južnej časti Karibiku vrátane nasadenia desiatich stíhačiek F-35 na Portoriku.
Za informácie, ktoré by viedli k zadržaniu Madura z dôvodu údajného pašovania drog a väzieb na zločinecké skupiny, Washington minulý mesiac zdvojnásobil odmenu na 50 miliónov amerických dolárov. Maduro vždy tieto obvinenia popieral a podľa vyjadrenia jeho vlády Venezuela nie je výrobcom drog.
