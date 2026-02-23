< sekcia Zahraničie
Venezuelský minister požaduje okamžité prepustenie prezidenta Madura
Dočasnou prezidentkou sa po zajatí Madura stala jeho viceprezidentka Delcy Rodriguezová.
Autor TASR
Ženeva 23. februára (TASR) - Venezuelský minister zahraničných vecí Yván Gil v pondelok na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v Ženeve vyzval Spojené štáty na okamžité prepustenie prezidenta Nicolása Madura z väzby. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Gil na zasadnutí UNHRC vyzval na „okamžité prepustenie ústavného prezidenta Venezuelskej bolívarovskej republiky Nicolása Madura Morosa a jeho manželky, prvej dámy Cilie Floresovej, vládou Spojených štátov amerických“.
Venezuelského prezidenta a jeho manželku zajali americké špeciálne sily 3. januára v rámci vojenskej operácie v Caracase a letecky ich previezli do New Yorku. Pred tamojším súdom sa budú zodpovedať z obvinení z „narkoterorizmu“, obchodovania s drogami a držania zbraní. Zadržaniu predchádzala intenzívna vojenská kampaň USA v Karibskom mori zameraná na boj proti pašovaniu drog z Venezuely.
Dočasnou prezidentkou sa po zajatí Madura stala jeho viceprezidentka Delcy Rodriguezová. Tá spolupracuje so Spojenými štátmi v otázke ropného sektoru i prepúšťania politických väzňov.
Gil na zasadnutí UNHRC vyzval na „okamžité prepustenie ústavného prezidenta Venezuelskej bolívarovskej republiky Nicolása Madura Morosa a jeho manželky, prvej dámy Cilie Floresovej, vládou Spojených štátov amerických“.
Venezuelského prezidenta a jeho manželku zajali americké špeciálne sily 3. januára v rámci vojenskej operácie v Caracase a letecky ich previezli do New Yorku. Pred tamojším súdom sa budú zodpovedať z obvinení z „narkoterorizmu“, obchodovania s drogami a držania zbraní. Zadržaniu predchádzala intenzívna vojenská kampaň USA v Karibskom mori zameraná na boj proti pašovaniu drog z Venezuely.
Dočasnou prezidentkou sa po zajatí Madura stala jeho viceprezidentka Delcy Rodriguezová. Tá spolupracuje so Spojenými štátmi v otázke ropného sektoru i prepúšťania politických väzňov.