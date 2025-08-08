< sekcia Zahraničie
Venezuelský minister vnútra: Polícia prekazila plánovaný bombový útok
Útok podľa ministra plánovala opozícia.
Autor TASR
Caracas 8. augusta (TASR) - Venezuelský minister vnútra Diosdado Cabello vo štvrtok vyhlásil, že polícia zabránila údajnému bombovému útoku v Caracase. Útok podľa ministra plánovala opozícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Cabello na tlačovej konferencii povedal, že polícia na námestí, ktoré sa nachádza v obchodnej štvrti v hlavnom meste, našla tašku, v ktorej boli tri kilogramy dynamitu.
Podľa ministra chcel útočník „odpáliť dav“. Minister na tlačovej konferencii ukázal video, na ktorom údajný atentátnik priznáva, že prijal 20.000 dolárov za to, že odnesie batoh do danej oblasti. Cabello tiež ukázal fotografiu zobrazujúcu obsah tašky.
Polícia zadržala podozrivého spolu s ďalšími 12 osobami, ktoré sú údajne napojené na incident, informuje AFP.
Cabello z plánovaného útoku obvinil opozíciu, ktorá podľa neho „vyvoláva násilné činy“ na miestach ako policajné stanice, rekreačné zariadenia a čerpacie stanice. „Nemohli odstrániť prezidenta voľbami, ani revolúciou, tak sa uchýlili k násiliu,“ vyhlásil minister vnútra.
AFP tvrdí, že vláda prezidenta Nicolása Madura často obviňuje opozíciu z plánovania jeho zvrhnutia.
Cabello taktiež ukázal náčrt, ktorý údajne zobrazoval zločinecký gang, s americkou vlajkou navrchu, prepájajúci líderku opozície Maríu Corinu Machadovú a popredného člena opozície Juana Pabla Guanipu. Druhého menovaného v máji zadržali na základe obvinení zo sprisahania s americkou vládou s cieľom zvrhnúť Madura.
Cabello na tlačovej konferencii povedal, že polícia na námestí, ktoré sa nachádza v obchodnej štvrti v hlavnom meste, našla tašku, v ktorej boli tri kilogramy dynamitu.
Podľa ministra chcel útočník „odpáliť dav“. Minister na tlačovej konferencii ukázal video, na ktorom údajný atentátnik priznáva, že prijal 20.000 dolárov za to, že odnesie batoh do danej oblasti. Cabello tiež ukázal fotografiu zobrazujúcu obsah tašky.
Polícia zadržala podozrivého spolu s ďalšími 12 osobami, ktoré sú údajne napojené na incident, informuje AFP.
Cabello z plánovaného útoku obvinil opozíciu, ktorá podľa neho „vyvoláva násilné činy“ na miestach ako policajné stanice, rekreačné zariadenia a čerpacie stanice. „Nemohli odstrániť prezidenta voľbami, ani revolúciou, tak sa uchýlili k násiliu,“ vyhlásil minister vnútra.
AFP tvrdí, že vláda prezidenta Nicolása Madura často obviňuje opozíciu z plánovania jeho zvrhnutia.
Cabello taktiež ukázal náčrt, ktorý údajne zobrazoval zločinecký gang, s americkou vlajkou navrchu, prepájajúci líderku opozície Maríu Corinu Machadovú a popredného člena opozície Juana Pabla Guanipu. Druhého menovaného v máji zadržali na základe obvinení zo sprisahania s americkou vládou s cieľom zvrhnúť Madura.