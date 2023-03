Venezuelský najvyšší súd dekriminalizoval homosexualitu v armáde

Caracas 17. marca (TASR) — Venezuelský najvyšší súd vo štvrtok anuloval kontroverzný článok zákonníka vojenskej justície, ktorý trestal homosexualitu v ozbrojených silách. TASR o tom informuje na základe správy prevzatej z agentúry AFP.



Súd zrušil klauzulu, ktorá pre príslušníkov armády stanovovala trest odňatia slobody do troch rokov za "sexuálne činy proti prírode", pričom nebolo uvedené, čo to konkrétne znamená.



Práve nejasnosťou a právnou nejednoznačnosťou zdôvodnil ústavný súd svoje rozhodnutie o zrušení príslušného článku. Vo vyhlásení súdu zverejnenom na jeho internetovej stránke sa tiež píše, že tento článok bol v rozpore s ústavou a pokrokom v oblasti ľudských práv.



Príslušníci LGBTQ komunity v konzervatívnej Venezuele rozhodnutie súdu privítali. "Po toľkých rokoch boja sme dosiahli zrušenie článku zákonníka vojenskej justície," povedal pre AFP aktivista Leandro Viloria.



Nemenovaný venezuelský dôstojník, ktorý bol z ozbrojených síl vylúčený po tom, čo sa zistilo, že je gej, pre AFP uviedol, zrušenie článku preňho predstavuje možnosť požiadať o návrat do služby.