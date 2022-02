Venezuelský najvyšší súd potvrdil tresty pre exmanažérov firmy Citgo

Caracas 5. februára (TASR) - Venezuelský najvyšší súd potvrdil tresty odňatia slobody pre šiestich bývalých predstaviteľov ropnej spoločnosti Citgo, ktorí boli odsúdení za korupciu a spreneveru. V sobotu o tom informovala agentúra AFP.



Zadržiavanie predstaviteľov Citgo, americkej pobočky venezuelskej štátnej ropnej spoločnosti Petróleos de Venezuela, je od roku 2017 predmetom diplomatických sporov medzi Caracasom a Washingtonom. Bývalí manažéri sa síce narodili vo Venezuele, ale päť z nich má americké občianstvo a šiesty má povolenie na trvalý pobyt v USA, vysvetľuje AFP.



Najvyššia súdna inštancia vo Venezuele potvrdila v piatok trest odňatia slobody na 13 rokov a sedem mesiacov pre bývalého šéfa Citgo Josého Pereiru za spreneveru. Zároveň musí zaplatiť pokutu vo výške dvoch miliónov dolárov (1,75 milióna eur), priblížil súd v tlačovej správe.



Súd tiež potvrdil tresty vymerané ostatným piatim bývalým manažérom Citgo, ktorých poslala nižšia súdna inštancia do väzenia na osem rokov a desať mesiacov.



Americká vláda tvrdí, že zadržanie bývalých predstaviteľov Citgo v roku 2017 aj následný súdny proces boli politicky motivované.



Venezuelská vláda šesticu prepustila vlani koncom apríla do domáceho väzenia ako gesto dobrej vôle voči administratíve prezidenta Joea Bidena.



V októbri ich však opäť zadržali a zobrali do väzenia. Stalo sa tak len niekoľko hodín po tom, ako africký štát Kapverdy vydal podnikateľa Alexa Saaba - blízkeho spojenca venezuelského prezidenta Nicolása Madura - na trestne stíhanie do Spojených štátov, všíma si AFP. Saab, ktorý má kolumbijské aj venezuelské občianstvo, bol v roku 2019 obvinený v USA z prania špinavých peňazí.