Venezuelský opozičný líder González: Vrátim sa do vlasti ako prezident

Caracas 9. decembra (TASR) - Venezuelský opozičný kandidát Edmundo González vylúčil vytvorenie exilovej vlády a v rozhovore pre denník El País zverejnenom v pondelok uviedol, že sa v januári vráti do vlasti ako prezident. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



González (75) podľa opozície v sporných júlových voľbách porazil venezuelského prezidenta Nicolása Madura. V septembri utiekol spolu s manželkou do Španielska, pretože mu hrozilo zatknutím.



Na otázku, či plánuje viesť exilovú vládu, odpovedal španielskemu denníku El País slovami: "Nie, nie. Budem vo Venezuele, ktorú som opustil iba dočasne. Viem, že sa vrátim, a ten moment je 10. január, dátum inaugurácie."



Gonzalez uviedol, že je "presvedčený", že v prípade návratu nebude zatknutý, a že neoznámi dátum svojho príchodu, aby mu venezuelské úrady nemohli zabrániť vo vstupe do krajiny.



Maduro trvá na tom, že voľby vyhral, hoci opozícia tvrdí, že môže poskytnúť dôkazy o jeho jednoznačnej prehre.



Spojené štáty uznali nárok Gonzáleza na víťazstvo. Španielsko a ďalšie krajiny Európskej únie len odmietli uznať, že Maduro vyhral, a vyzvali venezuelskú vládu, aby zverejnila sčítacie zápisnice z volieb.



Maduro je obviňovaný z vytvorenia represívneho ľavicového režimu, ktorý systematicky potláča opozíciu.



Venezuela koncom novembra odsúdila nové sankcie uvalené Spojenými štátmi voči jej 21 vysokopostaveným predstaviteľom za ich úlohu pri potlačení protestov po júlových sporných prezidentských voľbách. Ide o vedúcich predstaviteľov spravodajskej služby, vojenskej kontrarozviedky, národnej gardy, polície či väzenskej služby. Represie označilo ministerstvo financií USA za "zúfalý pokus Madura a jeho spojencov umlčať hlasy obyvateľstva".