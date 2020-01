Venezuelský opozičný líder Guaidó odcestoval na stretnutie s Pompeom

Caracas 19. januára (TASR) - Venezuelský opozičný líder Juan Guaidó odcestoval do susednej Kolumbie, aby sa tam stretol s americkým ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom. V nedeľu o tom s odvolaním sa na nemenovaného venezuelského poslanca informovala agentúra AFP.



Venezuelský líder by sa mal s Pompeom stretnúť v pondelok v Bogote. Pompeo a Guaidó sa tam zúčastnia na regionálnom stretnutí o boji proti terorizme. V hlavnom meste Kolumbie sa okrem dvojice lídrov z USA a Venezuely zídu aj ministri zahraničných vecí z viacerých latinskoamerických krajín.



Cieľom je prediskutovať, akými spôsobmi sa môže zastaviť financovanie a činnosť regionálnych a globálnych skupín, považovaných za teroristické organizácie, ako je Iránom podporované hnutie Hizballáh.



Podľa agentúry AP ide o druhý prípad, keď Guaidó porušil zákaz vycestovať z krajiny, ktorý mu udelil provládny venezuelský najvyšší súd a opustil Venezuelu.



Z Bogoty plánuje Guaidó pokračovať aj do ďalších krajín vrátane Spojených štátov a Európy, povedal jeden z nemenovaných zdrojov AP.



Šéf americkej diplomacie Pompeo pricestuje do Kolumbie pri príležitosti začiatku svojho latinskoamerického turné. V Bogote bude okrem Guaidóa rokovať s kolumbijským prezidentom Ivánom Duquem a ďalšími regionálnymi politikmi.



Guaidó sa ešte 23. januára 2019 vyhlásil za dočasného prezidenta Venezuely s tým, že chce zosadiť prezidenta Nicolása Madura. Za dočasného prezidenta ho následne uznalo viac ako 50 krajín sveta vrátane Spojených štátov. Maduro a jeho spojenci Guaidóa obviňujú, že je bábkou americkej vlády.