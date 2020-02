Venezuelský opozičný líder Guaidó sa vrátil po turné do vlasti

Caracas 12. februára (TASR) - Opozičný líder a samozvaný dočasný prezident Venezuely Juan Guaidó bezpečne pricestoval letecky do venezuelského hlavného mesta Caracas po trojtýždňovom medzinárodnom turné, počas ktorého sa zastavil vo Washingtone, Davose a Bruseli. Informovali o tom tlačové agentúra AP a DPA.



"Venezuela: Vrátili sme sa do Caracasu. Prinášam so sebou záväzok slobodného sveta, ktorý je ochotný pomôcť nám znovu dosiahnuť demokraciu a slobodu. Začíname nové časy," napísal Guaidó pri návrate na Twitteri.



Medzi opozičnými zákonodarcami a podporovateľmi venezuelského prezidenta Nicolása Madura prepukli pred návratom Guaidóa na hlavnom letisku krajiny potýčky.



Guaidó vyšiel z medzinárodného letiska na predmestí Caracasu s pravou rukou na hlavou, ale pri okraji letiska ho vítali menej priateľské davy ľudí.



Kričali "Špinavý zradca!" alebo "Zmizni!", keď jeho SUV prechádzalo okolo nich. Guaidóovi priaznivci ho zasa podporili kričaním jeho mena: "Guaidó! Guaidó!"



Návrat opozičného lídra vyvolal otázky, ako po skončení medzinárodného turné využije svoju posilnenú podporu Washingtonu, kde sa v Bielom dome stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.



Guaidó odišiel z Venezuely v polovici januára a odmietol tak dodržať cestovný zákaz najvyššieho súdu, nakloneného vláde. Hrozilo preto, že jeho návrat do vlasti nebude bezpečný.



Na cestu sa vydal, aby sa pokúsil získať väčšiu podporu pre svoj plán zosadiť socialistického prezidenta Madura a tým ukončiť vážnu hospodársku, sociálnu a politickú krízu vo Venezuele.



Guaidó sa na turné stretol s lídrami Európy a vyzval ich, aby ho naďalej podporovali. Predstavitelia Trumpovej administratívy napríklad povedali, že zvažujú spôsoby, ktorými by donútili Madura odísť z úradu.



Opozičný líder vyzval Venezuelčanov, aby zostali jednotní a vyšli do ulíc, kde budú ukazovať svoju vôľu - tou je koniec Madurovej socialistickej vlády. Opoziční lídri ju označujú za "diktatúru".



Predstavitelia opozície, ktorí privítali Guaidóa na letisku, uviedli, že smerujú na verejné námestie v Caracase.