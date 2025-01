Venezuelský opozičný líder navštívil Argentínu, vycestovať chce do USA

Buenos Aires 4. januára (TASR) - Venezuelský opozičný líder Edmundo González Urrutia, ktorý po sporných júlových prezidentských voľbách odišiel do exilu, v sobotu navštívil Argentínu. Stretol sa s prezidentom Javierom Mileiom. Argentína je prvou zastávkou Gonzálezovho regionálneho turné, ktorého cieľom je získať medzinárodnú podporu, keďže venezuelská opozícia ho považuje za právoplatne zvoleného prezidenta. V nedeľu plánuje odcestovať aj do Spojených štátov. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Plánujeme rozhovor s prezidentom Bidenom a čakáme na potvrdenie od nových orgánov," vyhlásil González Urrutia, pričom odkazoval na nastupujúceho prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa ujme funkcie 20. januára.



González Urrutia sa v sobotu objavil po boku Mileia na balkóne v sídle argentínskeho prezidenta. Pozrieť sa na oboch lídrov prišli stovky ľudí, ktorí skandovali "Venezuela, nie si sama!". Udialo sa tak iba niekoľko dní pred inauguráciou venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorý bude krajinu viesť už tretie funkčné obdobie.



Spojené štáty, Európska únia a desiatky ďalších krajín tvrdia, že venezuelské volebné orgány zmanipulovali výsledky hlasovania, keďže doteraz nezverejnili zápisnice z jednotlivých volebný okrskov. Niektoré krajiny preto za víťaza uznali Gonzáleza Urrutiu. Toho po voľbách prenasledovali bezpečnostné orgány a v septembri sa stiahol do španielskeho exilu. Venezuelská vláda naňho nedávno vypísala odmenu 100.000 dolárov.



Okrem USA navštívi venezuelský opozičný líder Uruguaj, Panamu a Dominikánsku republiku. Do Venezuely sa plánuje vrátiť 10. januára, kde má v úmysle zložiť prezidentskú prísahu. Zatiaľ nie je jasné, ako bude Madurova vláda reagovať.