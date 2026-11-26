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Venezuelský opozičný líder Urrutia oznámil návrat z exilu v Španielsku
González Urrutia, 77-ročný diplomat s dlhoročnými skúsenosťami, opustil Venezuelu v septembri 2024, keď mu hrozilo zatknutie.
Autor TASR
Madrid/Caracas 26. novembra (TASR) – Venezuelský opozičný líder Edmundo González Urrutia, ktorého mnohí považujú za právoplatného víťaza prezidentských volieb z roku 2024, vo štvrtok oznámil, že sa plánuje vrátiť do vlasti z exilu v Španielsku. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP.
González Urrutia, 77-ročný diplomat s dlhoročnými skúsenosťami, opustil Venezuelu v septembri 2024, keď mu hrozilo zatknutie za to, že si po voľbách konaných v júli toho istého roka nárokoval víťazstvo nad autoritárskym ľavicovým prezidentom Nicolásom Madurom. Na kandidátke na poslednú chvíľu nahradil Maríu Corinu Machadovú, ktorej úrady kandidatúru znemožnili.
Machadová, laureátka Nobelovej ceny za mier, sa do Venezuely vrátila z exilu 25. októbra.
González Urrutia na sociálnej sieti X oznámil, že sa tiež čoskoro vráti, aby sa zúčastnil na púti na počesť Panny Márie z Coromota, hlavnej patrónky Venezuely. Púť sa uskutoční 5. decembra a zúčastní sa na nej aj Machadová.
Tá v stredu absolvovala prvé verejné vystúpenie. V areáli Centrálnej univerzity v Caracase ju privítali tisíce študentov. Venezuelčanom prisľúbila politickú transformáciu bez pomsty a avizovala celonárodnú diskusiu o reformách.
Opozícia po voľbách v júli 2024 zverejnila výsledky z väčšiny volebných miestností, podľa ktorých González Urrutia zvíťazil výrazným rozdielom. Volebná komisia ovládaná vládnucimi socialistami však vyhlásila za víťaza Madura. Ten bol 3. januára 2026 zosadený a zajatý pri zásahu amerických špeciálnych jednotiek v Caracase. USA po jeho páde podporili bývalú viceprezidentku Delcy Rodríguezovú, ktorá dočasne prevzala riadenie krajiny.
Venezuelu v súčasnosti fakticky riadia Spojené štáty, ktoré využívajú aj jej prírodné zdroje, najmä bohaté zásoby ropy. Americká administratíva spravuje a kontroluje miliardové príjmy z predaja venezuelskej ropy a revidovala staré kontrakty z Madurovej éry. V novembri 2026 navštívil Caracas americký minister obrany Pete Hegseth a podpísal s Rodríguezovou dohodu o obnovení vojenskej spolupráce.
Machadová je z rokovaní o politickej transformácii, ktoré Washington vedie s vybranou časťou opozície, vylúčená, no očakáva sa, že sa bude uchádzať o moc v prípadných voľbách.
González Urrutia, 77-ročný diplomat s dlhoročnými skúsenosťami, opustil Venezuelu v septembri 2024, keď mu hrozilo zatknutie za to, že si po voľbách konaných v júli toho istého roka nárokoval víťazstvo nad autoritárskym ľavicovým prezidentom Nicolásom Madurom. Na kandidátke na poslednú chvíľu nahradil Maríu Corinu Machadovú, ktorej úrady kandidatúru znemožnili.
Machadová, laureátka Nobelovej ceny za mier, sa do Venezuely vrátila z exilu 25. októbra.
González Urrutia na sociálnej sieti X oznámil, že sa tiež čoskoro vráti, aby sa zúčastnil na púti na počesť Panny Márie z Coromota, hlavnej patrónky Venezuely. Púť sa uskutoční 5. decembra a zúčastní sa na nej aj Machadová.
Tá v stredu absolvovala prvé verejné vystúpenie. V areáli Centrálnej univerzity v Caracase ju privítali tisíce študentov. Venezuelčanom prisľúbila politickú transformáciu bez pomsty a avizovala celonárodnú diskusiu o reformách.
Opozícia po voľbách v júli 2024 zverejnila výsledky z väčšiny volebných miestností, podľa ktorých González Urrutia zvíťazil výrazným rozdielom. Volebná komisia ovládaná vládnucimi socialistami však vyhlásila za víťaza Madura. Ten bol 3. januára 2026 zosadený a zajatý pri zásahu amerických špeciálnych jednotiek v Caracase. USA po jeho páde podporili bývalú viceprezidentku Delcy Rodríguezovú, ktorá dočasne prevzala riadenie krajiny.
Venezuelu v súčasnosti fakticky riadia Spojené štáty, ktoré využívajú aj jej prírodné zdroje, najmä bohaté zásoby ropy. Americká administratíva spravuje a kontroluje miliardové príjmy z predaja venezuelskej ropy a revidovala staré kontrakty z Madurovej éry. V novembri 2026 navštívil Caracas americký minister obrany Pete Hegseth a podpísal s Rodríguezovou dohodu o obnovení vojenskej spolupráce.
Machadová je z rokovaní o politickej transformácii, ktoré Washington vedie s vybranou časťou opozície, vylúčená, no očakáva sa, že sa bude uchádzať o moc v prípadných voľbách.