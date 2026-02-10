< sekcia Zahraničie
Venezuelský opozičný politik Guanipa je v domácom väzení
Politik opustil väzenie v nedeľu po viac ako ôsmich mesiacoch.
Autor TASR
Caracas 10. február (TASR) - Opozičného politika a blízkeho spojenca venezuelskej laureátky Nobelovej ceny za mier Juana Pabla Guanipu úrady presunuli v utorok do domáceho väzenia, potvrdil jeho syn Ramon. Úrady ho zadržali cez víkend krátko po prepustení z väzenia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Bývalý podpredseda Národného zhromaždenia Juan Pablo Guanipa je v domácom väzení vo svojom dome v meste Maracaibo, napísal syn na platforme X a poďakoval Spojeným štátom „za ich úsilie podporiť slobodu vo Venezuele“. Guanipa mladší zdôraznil, že otec je väznený neprávom a požadoval pre neho a „všetkých politických väzňov úplnú slobodu“.
Politik opustil väzenie v nedeľu po viac ako ôsmich mesiacoch. Ide o súčasť postupného prepúšťania politických väzňov, ktoré vláda začala v januári po zajatí prezidenta Nicolása Madura Spojenými štátmi. Guanipu úrady zatkli v máji minulého roka za údajné vedenie teroristického sprisahania, čo poprel.
Guanipa sa na slobode stretol s príbuznými politických väzňov a vyzval úrady, aby rešpektovali výsledky volieb, v ktorých podľa opozície nezvíťazil Maduro, alebo aby vyhlásili nové. Krátko nato ho opäť zadržali. Prokuratúra tvrdí, že porušil podmienky podmienečného prepustenia. Neuviedla k tomu žiadne podrobnosti.
