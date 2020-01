Venezuelský parlament si zvolil nového predsedu

Caracas 5. januára (TASR) - Venezuelská opozícia v nedeľu verejne kritizovala "parlamentný prevrat" po tom, ako sa rival dočasného prezidenta Juana Guaidóa vyhlásil za predsedu parlamentu a bezpečnostné zložky Guaidóovi zabránili vstúpiť do budovy. Informovala o tom agentúra AFP.



Venezuelské Národné zhromaždenie v nedeľu hlasovali o predĺžení pôsobenia opozičného lídra Guaidóa na poste dočasného prezidenta, za ktorého sa vyhlásil v januári 2019.



Podľa AFP sa očakávalo, že Guaidó, bude potvrdený vo funkcii predsedu Národného zhromaždenia, ktorú zastáva januára 2019. Do budovy však boli vpustení len poslanci verní režimu venezuelského prezidenta Nicolása Madura a opoziční poslanci, ktorí s Guaidóom nesúhlasia.



Poslanci venezuelského Národného zhromaždenia za nového predsedu zvolili Luisa Parru. Bezpečnostné zložky Guaidóovi a ďalším opozičným poslancom nepovolili vstup do budovy.



"Tí, ktorí bránia tomu, aby bol vymenovaný legitímny venezuelský parlament, sa dnes stávajú spolupáchateľmi diktatúry a tých, ktorí utláčajú občanov Venezuely," napísal Guaidó na Twitteri.



Predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí pre oblasť Latinskej Ameriky Michael Kozak konanie venezuelskej polície, ktorá Guaidóovi zabránila vo vstupe do budovy parlamentu, označil za "zúfalé".



Kozak kritizoval "zúfalý čin režimu bývalého prezidenta Nicolása Madura, nezákonné násilné bránenie Guaidóovi vstúpiť do budovy" a hlasovanie, ktoré nemalo dostatočné kvórum a nespĺňalo ústavné štandardy.



Guaidó sa za dočasného prezidenta Venezuely vyhlásil v januári 2019, avšak moc v krajine sa mu dosiaľ nepodarilo prevziať.