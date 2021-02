Venezuelský parlament vyzval na vyhostenie veľvyslankyne EÚ v Caracase

Caracas 24. februára (TASR) - Venezuelské Národné zhromaždenie vyzvalo v utorok vládu, aby vyhostila veľvyslankyňu EÚ v Caracase ako odpoveď na nové sankcie EÚ voči 19 popredným venezuelským činiteľom spätých s vládnym režimom Nicolása Madura. Informovala o tom agentúra AFP.



Venezuelský parlament kontrolovaný Madurovou stranou, schválil dohodu o odmietnutí sankcií a plánuje naliehať na hlavu štátu, aby veľvyslankyňu EÚ vo Venezuele Isabel Brilhanteovú Pedrosovú vyhlásil za persona non grata, čím by pripravil cestu na jej vyhostenie z krajiny.



Maduro veľvyslankyňu EÚ Brilhanteovú Pedrosovú vyhlásil za personu non grata už 29. júla po predošlom kole sankcií voči venezuelským predstaviteľom. Na opustenie krajiny dostala vtedy 72 hodín, no po vypršaní termínu vláda od tohto kroku upustila.



Dokument, ktorý jednomyseľne schválili poslanci Národného zhromaždenia, takisto vyzýva na prehodnotenie dohody o zastúpení EÚ v Caracase.



Rada EÚ pre zahraničné veci v pondelok rozhodla, že rozšíri platný sankčný zoznam voči juhoamerickej Venezuele aj na tie osoby, ktoré sú zodpovedné za činy a rozhodnutia podkopávajúce demokraciu a právny štát v tejto krajine, alebo za závažné porušovanie ľudských práv. Cielené opatrenia, ktoré majú podobu zmrazenia účtov a zákazu vycestovania do EÚ, sa dotýkajú už 55 jednotlivcov.



Medzi osobami, ktoré EÚ zaradila na sankčný zoznam, sú dvaja členovia Národného zhromaždenia, guvernér štátu Zulia, veliteľ ozbrojených síl či traja členovia volebnej rady vrátane jej predsedu.



EÚ rozšírila zoznam osôb, na ktoré uvalila sankcie po decembrových parlamentných voľbách, v ktorých Maduro po bojkote opozície získal absolútnu kontrolu nad parlamentom. Výsledky volieb neuznali EÚ, Spojené štáty ani tzv. limská skupina združujúca niektoré krajiny Latinskej Ameriky a Kanadu.