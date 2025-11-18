< sekcia Zahraničie
Venezuelský prezident Maduro je pripravený rokovať s Trumpom osobne
Napätie medzi Washingtonom a Caracasom súvisí s vojenskou prítomnosťou USA pri pobreží Latinskej Ameriky a s útokmi na plavidlá údajne pašujúce drogy.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Caracas 18. novembra (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro v pondelok večer oznámil, že je pripravený rokovať osobne so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. Šéf Bieleho domu niekoľko hodín predtým spomenul možnosť rozhovorov medzi oboma lídrami v súvislosti s rastúcim vojenským napätím v Karibiku, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Táto krajina (Venezuela) bude naďalej žiť v mieri a v Spojených štátoch každý, kto chce hovoriť s Venezuelou, bude hovoriť tvárou v tvár bez akýchkoľvek problémov,“ uviedol Maduro. Jeho opätovné zvolenie v minulom roku Washington označil za podvod, pripomína AFP.
Trump v pondelok oznámil, že plánuje hovoriť s Madurom. „V určitom bode s ním budem hovoriť,“ potvrdil americký prezident a dodal, že venezuelský líder „nebol k Spojeným štátom veľmi dobrý“.
Napätie medzi Washingtonom a Caracasom súvisí s vojenskou prítomnosťou USA pri pobreží Latinskej Ameriky a s útokmi na plavidlá údajne pašujúce drogy. Doteraz si vyžiadali desiatky obetí, ale Washington nezverejnil dôkazy o tom, že tieto plavidlá boli skutočne použité na pašovanie drog.
Trumpova administratíva venezuelského prezidenta viní z podpory medzinárodnej drogovej trestnej činnosti. V nedeľu americký minister zahraničných vecí Marco Rubio dokonca oznámil, že Spojené štáty zamýšľajú klasifikovať kartel, ktorý podľa nich vedie Maduro, ako zahraničnú teroristickú organizáciu (FTO).
Venezuelský prezident naopak tvrdí, že USA využívajú boj proti drogám ako zámienku na nútenú zmenu režimu v krajine s cieľom získať prístup k jej rope.
„Táto krajina (Venezuela) bude naďalej žiť v mieri a v Spojených štátoch každý, kto chce hovoriť s Venezuelou, bude hovoriť tvárou v tvár bez akýchkoľvek problémov,“ uviedol Maduro. Jeho opätovné zvolenie v minulom roku Washington označil za podvod, pripomína AFP.
Trump v pondelok oznámil, že plánuje hovoriť s Madurom. „V určitom bode s ním budem hovoriť,“ potvrdil americký prezident a dodal, že venezuelský líder „nebol k Spojeným štátom veľmi dobrý“.
Napätie medzi Washingtonom a Caracasom súvisí s vojenskou prítomnosťou USA pri pobreží Latinskej Ameriky a s útokmi na plavidlá údajne pašujúce drogy. Doteraz si vyžiadali desiatky obetí, ale Washington nezverejnil dôkazy o tom, že tieto plavidlá boli skutočne použité na pašovanie drog.
Trumpova administratíva venezuelského prezidenta viní z podpory medzinárodnej drogovej trestnej činnosti. V nedeľu americký minister zahraničných vecí Marco Rubio dokonca oznámil, že Spojené štáty zamýšľajú klasifikovať kartel, ktorý podľa nich vedie Maduro, ako zahraničnú teroristickú organizáciu (FTO).
Venezuelský prezident naopak tvrdí, že USA využívajú boj proti drogám ako zámienku na nútenú zmenu režimu v krajine s cieľom získať prístup k jej rope.