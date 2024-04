Venezuelský prezident Maduro oznámil návrat úradu OSN pre ľudské práva

Caracas 24. apríla (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro v utorok oznámil, že v jeho krajine začne opäť pôsobiť úrad OSN pre ľudské práva, ktorého činnosť vo februári pozastavili a jeho zamestnancom nariadili odísť. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Maduro je doma aj v zahraničí pod paľbou kritiky v súvislosti s dodržiavaním ľudských práv jeho ľavicovej vlády. Maduro potláča disent a zároveň sa snaží získať tretie funkčné obdobie. Kritiku si vyslúžil najmä za to, že zabránil populárnemu opozičnému lídrovi, aby proti nemu kandidoval v júlových voľbách, o ktorých sa vyjadril, že budú slobodné a spravodlivé.



Maduro to oznámil spolu s Karimom Ahmadom Khanom, britským prokurátorom Medzinárodného trestného súdu (ICC), ktorý vyšetruje Venezuelu pre možné zločiny proti ľudskosti pri násilnom potlačení protestov v roku 2017.



"Dostal som návrh, aby som opäť pozval Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva Volkera Türka do našej krajiny, do Venezuely," povedal Maduro v prezidentskom paláci v Caracase.



"Súhlasím. Prekonajme naše rozdiely, konflikt, ktorý sme mali. Som pripravený prijať vyslanca Volkera Türka," dodal Maduro, stojac po boku Ahmada Khana. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa zamestnanci úradu OSN pre ľudské práva vrátia do Venezuely.



Príkaz opustiť krajinu do 72 hodín dostali vo februári, dva dni po tom, ako úrady zadržali prominentnú aktivistku Rocío San Miguelovú. Ženu zatkli v imigračnej zóne letiska v Caracase, čo vyvolalo medzinárodné pobúrenie.



Venezuelská prokuratúra ju obvinila z vlastizrady a terorizmu za jej údajnú úlohu v sprisahaní s cieľom zavraždiť Madura, ktoré podľa vlády podporovali Spojené štáty.