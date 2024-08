Venezuelský prezident na desať dní zablokoval prístup na platformu X

Caracas 9. augusta (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro vo štvrtok posunul napätie so sociálnou sieťou X a jej majiteľom Elonom Muskom do nových výšin, keď vyhlásil, že zakázal túto platformu vo svojej krajine na desať dní, uprostred rozruchu okolo sporných prezidentských volieb. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry Reuters.



Maduro uviedol, že podpísal uznesenie predložené regulačným orgánom Conatel, ktorý "rozhodol o vyradení sociálnej siete X, predtým známej ako Twitter, z obehu na desať dní", a obvinil Muska z podnecovania nenávisti, občianskej vojny a zabíjania.



"X preč z Venezuely na desať dní!" povedal Maduro v prejave, ktorý vysielala štátna televízna stanica.



Dočasný zákaz platformy X predstavuje ďalší útok na veľké technológie po tom, ako Maduro tento týždeň vyzval svojich priaznivcov, aby sa vzdali aplikácie WhatsApp, ktorú vlastní spoločnosť Meta, v prospech Telegramu alebo WeChatu, pričom uviedol, že táto aplikácia na zasielanie správ sa používa na zastrašovanie rodín vojakov a policajtov.



Venezuelský volebný úrad vyhlásil Madura za víťaza prezidentských volieb z 28. júla so ziskom približne 51 percent hlasov. Výsledky hlasovania však ešte stále neboli oficiálne predložené.



Vyhlásenie vyvolalo rozsiahle obvinenia z podvodu a protesty, ktoré sa šírili v sociálnych médiách. Miestna ľudskoprávna skupina s názvom Venezuelské pozorovateľské centrum pre spoločenské konflikty uvádza, že pri protestoch bolo zabitých najmenej 23 ľudí.



Niekoľko dní po hlasovaní vypukli v celej krajine i v zahraničí protesty, na ktorých ľudia požadovali Madurovo odstúpenie a uznanie volebného víťazstva opozičného kandidáta Edmunda Gonzáleza Urrutiu.



Opozícia tvrdí, že má k dispozícii kópie výsledkov hlasovania, podľa ktorých zvíťazil González Urrutia s viac ako siedmimi miliónmi hlasov, pričom Maduro získal iba 3,3 milióna hlasov. Tento výsledok je vo veľkej miere podobný výsledkom, ktoré predpovedali nezávislé prieskumy verejnej mienky.



Ministri zahraničných vecí Mexika, Kolumbie a Brazílie vo svojom spoločnom štvrtkovom vyhlásení zopakovali výzvu adresovanú venezuelskému volebnému úradu, aby zverejnil oficiálne a pravdivé výsledky hlasovania.